В субботу в Киеве потеплеет до +5 градусов

В субботу, 16 февраля, в Киеве облачно с прояснениями, без существенных осадков, на дорогах местами гололедица, ветер западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью 0…+2 градуса, днем +3…+5 градусов.

Об этом сообщил Гидрометеорологический центр.

На западе Украины облачно с прояснениями, без существенных осадков, ночью и утром местами туман, ветер западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -3…+3 градуса, в горных районах Ивано-Франковской и Черновицкой областей -2…-8 градусов; днем +3…+9 градусов.

В Карпатах без существенных осадков, температура ночью -4…-9 градусов, днем 0…+5 градусов.

На севере Украины облачно с прояснениями, без существенных осадков, только в Сумской области местами небольшой мокрый снег, ночью и утром местами туман, на дорогах местами гололедица, ветер западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +2…-4 градуса, днем -2…+6 градусов.

В центре Украины облачно с прояснениями, без существенных осадков, только в Полтавской области местами небольшой мокрый снег, ночью и утром местами туман, на дорогах местами гололедица, ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +2…-5 градусов, днем -1…+5 градусов.

На востоке Украины облачно с прояснениями, местами небольшой мокрый снег и дождь, ночью и утром местами туман, на дорогах местами гололедица, ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью 0…-7 градусов, днем -1…+4 градуса.

На юге Украины облачно с прояснениями, без существенных осадков, ночью и утром местами туман, ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +1…-5 градусов, днем +1…+7 градусов.

В Крыму облачно с прояснениями, без существенных осадков, ночью и утром местами туман, ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью 0…-5 градусов, днем +1…+6 градусов.