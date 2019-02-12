В сред в Киеве до +2 градусов, ночью мокрый снег

В среду, 13 февраля, в Киеве облачно, ночью и утром небольшой мокрый снег, днем без осадков, на дорогах местами гололедица, ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -1…-3 градуса, днем 0…+2 градуса.

На западе Украины облачно, ночью и утром небольшой мокрый снег, днем без осадков, на дорогах местами гололедица, ветер северо-западный, 7-12 м/с, местами порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью -1…-7 градусов, днем -2…+4 градуса.

В Карпатах ночью и утром небольшой мокрый снег, днем местами небольшой снег, температура ночью -5…-10 градусов, днем -2…-7 градусов.В Моршине ночью и утром небольшой мокрый снег, днем без осадков, температура ночью -4…-6 градусов, днем 0…+2 градуса.

В Трускавце ночью и утром небольшой мокрый снег, днем без осадков, температура ночью -3…-5 градусов, днем +1…+3 градуса.

В Сваляве ночью и утром небольшой мокрый снег, днем без осадков, температура ночью -2…-4 градуса, днем 0…+2 градуса.

На севере Украины облачно, ночью и утром небольшой мокрый снег, днем без осадков, на дорогах местами гололедица, ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью 0…-6 градусов, днем -1…+4 градуса.

В центре Украины облачно, ночью и утром небольшой мокрый снег, в Полтавской и Днепропетровской областях умеренный дождь и мокрый снег; днем без осадков, на дорогах местами гололедица, ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +2…-5 градусов, днем -2…+5 градусов.

На востоке Украины облачно, ночью местами небольшой дождь, днем без осадков, на дорогах местами гололедица, ветер северо-западный, 7-12 м/с, местами порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +2…-4 градуса, днем -1…+5 градусов.

На юге Украины облачно, ночью местами небольшой дождь и мокрый снег, днем без осадков, ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +2…-3 градуса, в Херсонской и Запорожской областях 0…+5 градусов; днем 0…+7 градусов.

В Крыму облачно, ночью местами небольшой дождь, днем без осадков, ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью 0…+5 градусов, днем +2…+7 градусов.В Ялте ночью местами небольшой дождь, днем без осадков. Температура ночью +3…+5 градусов, днем +4…+6 градусов.