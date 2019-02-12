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"Команда спасения животных" достала из капкана бобра

У животного сложный перелом лапы, вероятно, он не сможет выжить на свободе.

Бобр попал в капкан и серьезно повредил лапу
Фото: Команда спасения животных
Бобр попал в капкан и серьезно повредил лапу
Киевская "Команда спасения животных" спасла из капкана бобра. Об этом написала представитель команды Алисия Полиха на своей странице в Фейсбуке.

Согласно сообщению, бобр попал в капкан и получил сложный перелом передней лапы. В комментариях к сообщению спасатель уточнила, что животное, скорее всего, останется жить у членов команды.

Инцидент произошел на озере "Срибній кил" на ул. Срибнокильской в Киеве. Бобра знали местные жители и сотрудники местных заведений, его называли Василием.

Фото: facebook/Алисия Полиха

В понедельник, 11 февраля, сотрудники одного из заведений на берегу озера, обеспокоенные длительным отстутствием "Василия", отправились на его поиски и обнаружили животное в капкане. На место вызвали службу спасения.

Пока команда доставала бобра на берег и освобждала из капкана, на место происшествия пришел браконьер - мужчина пытался незаметно подойти к капкану, но его обнаружили. К сожалению, задержать преступника не удалось, но о нем сообщили в полицию.

Фото: facebook/Алисия Полиха

Бобра экстренно госпитализировали в ветклинику со сложным переломом передней лапы и большой потерей крови. Если врачам не удастся восстановить поврежденную лапу, то бобр останется жить у членов команды спасения.

Фото: facebook/Алисия Полиха
Фото: facebook/Алисия Полиха

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