Согласно сообщению, бобр попал в капкан и получил сложный перелом передней лапы. В комментариях к сообщению спасатель уточнила, что животное, скорее всего, останется жить у членов команды.
Инцидент произошел на озере "Срибній кил" на ул. Срибнокильской в Киеве. Бобра знали местные жители и сотрудники местных заведений, его называли Василием.
В понедельник, 11 февраля, сотрудники одного из заведений на берегу озера, обеспокоенные длительным отстутствием "Василия", отправились на его поиски и обнаружили животное в капкане. На место вызвали службу спасения.
Пока команда доставала бобра на берег и освобждала из капкана, на место происшествия пришел браконьер - мужчина пытался незаметно подойти к капкану, но его обнаружили. К сожалению, задержать преступника не удалось, но о нем сообщили в полицию.
Бобра экстренно госпитализировали в ветклинику со сложным переломом передней лапы и большой потерей крови. Если врачам не удастся восстановить поврежденную лапу, то бобр останется жить у членов команды спасения.