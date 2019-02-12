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За прошедшие сутки боевики 12 раз открывали огонь по силам ООС

Один украинских военный ранен, погибших нет.

За прошедшие сутки боевики 12 раз открывали огонь по силам ООС
Фото: Макс Левин

В понедельник, 11 февраля, российские оккупационные войска на Донбассе 12 раз нарушили режим прекращения огня, в том числе 8 раз - с применением вооружения. Среди украинских военных погибших нет, один военнослужащий получил ранения, сообщает пресс-центр операции объединенных сил на своей странице в Фейсбуке.

Боевики обстреливали позиции украинской армии в районе населенных пунктов Гнутово, Пески, Павлополь, Новотошковское, Крымское и хутора Вольный. Во всех горячих точках зафиксировано применение минометов калибра 120 или 82 мм. Огонь также вели из крупнокалиберных пулеметов, станковых автоматических и противотанковых гранатометов, стрелкового оружия.

Подразделения обороняющихся подавляли вражеский огонь применением дежурных огневых средств. По данным разведки, 11 февраля один боевик убит и один ранен

С начала текущих суток враг огонь не открывал.

Напомним, Россия заявила о созыве Совбеза ООН для обсуждения ситуации в Украине.

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