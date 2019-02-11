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Полицейскому, который превысил полномочия при задержании активистов на Подоле, объявили о подозрении

В случае доказательства вины ему грозит от трех до восьми лет тюрьмы.

Полицейскому, который превысил полномочия при задержании активистов на Подоле, объявили о подозрении
Фото: Roman Sinicyn/Facebook

Следователи Центрального аппарата Государственного бюро расследований сообщили о подозрении полицейскому в превышении власти или служебных полномочий во время разгона активистов возле Подольского РОВД 9 февраля.

Об этом сообщила заместитель главы ГБР Ольга Варченко.

"По результатам предварительного расследования установлено, что сотрудник полиции, оскорбляя личное достоинство одного из активистов, умышленно совершил действия, которые: явно выходят за пределы предоставленных ему прав и полномочий; сопровождались насилием", - говорится сообщении.

Отмечается, что сотруднику полиции в случае доказательства его вины грозит наказание на срок от трех до восьми лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности на срок до трех лет.

Решается вопрос об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей и отстранения от должности. Процессуальное руководство уголовного производства осуществляется Департаментом организации и процессуального руководства досудебным расследованием уголовных дел подследственных ГБР.

Напомним, 9 февраля сотрудники полиции задержали не менее 50 человек в центре Киева. 10 из них перед митингом Юлии Тимошенко - они готовились развернуть акцию в поддержку Екатерины Гандзюк. Еще 40 - возле райотдела, куда прибыли соратники задержанных. Задержание возле райотдела происходило в жесткой форме, с применением слезоточивого газа.

Некоторые правоохранители, по словам активистов, во время задержания под райотделом кричали "Лежать, бандера".

В результате происшествия около 20 активистов получили ранения, полиция сообщила о троих госпитализированных правоохранителях. Ночью всех задержанных отпустили.

Начальник полиции Киева Андрей Крищенко извинился за поведение полиции во время задержания активистов под райотделом в Киеве.

Национальная полиция начала служебное расследование в части правомерности действий полицейских при задержании группы лиц в Подольском районе Киева 9 февраля.

В то же время на волонтера Синицына завели дело из-за сбора персональных данных о полицейских.

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