Министр обороны Британии обвинил РФ в намерении захватить Украину

Мы готовы поддержать наших друзей в Украине и на Балканах.

Россия хочет вернуть под свой контроль страны бывшего Советского Союза, в частности Украину и Грузию.

Об этом заявил министр обороны Великобритании

Гэвин Уильямсон, сообщает пресс-служба ведомства.

"Пока мы боролись с экстремизмом, стала усиливаться конкуренция между государствами. Сегодня Россия возрождается и восстанавливает свой военный арсенал, а также стремится вернуть в свою орбиту независимые страны бывшего Советского Союза, такие как Грузия и Украина", - отметил министр.

По его словам, сегодня НАТО стало сильнее и готово защищаться от действий России.

"Мы должны твердо противостоять несоблюдению Россией Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, быть готовыми противостоять угрозе, которую могут представлять новые российские ракетные системы", - подчеркнул Уильямсон.

Он добавил, что такие действия со стороны России должны дорого стоить ей.

"Нельзя также забывать и о странах за пределами НАТО, которые изо дня в день сталкиваются с попытками России подорвать их суверенитет. Мы готовы поддержать наших друзей в Украине и на Балканах. Эти страны имеют право выбирать свою судьбу и быть свободными от вмешательства России" , - подытожил глава Минобороны.

С момента вступления на должность министра обороны Гэвин Уильямсон гордится своей жесткой позицией в отношении России и ее президента Владимира Путина.