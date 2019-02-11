Аваков в США представил свой план деоккупации Донбасса
Аваков в США представил свой план деоккупации Донбасса
За красиві очі. Історії харасменту в українських університетах
За красиві очі. Історії харасменту в українських університетах
Как Лукашенко пытается предотвратить "белорусский Донбасс"
Как Лукашенко пытается предотвратить "белорусский Донбасс"
​В Украине могут изъять из продажи более 1 тыс. импортных видов виски, - ЕБА
​В Украине могут изъять из продажи более 1 тыс. импортных видов виски, - ЕБА
Мосійчук проти Супрун. Репортаж з судового засідання
Мосійчук проти Супрун. Репортаж з судового засідання
Вакарчук о Зеленском: когда ты говоришь о борьбе с олигархами и сам связан с олигархом - это нечестно
Вакарчук о Зеленском: когда ты говоришь о борьбе с олигархами и сам связан с олигархом - это нечестно
Суд постановил арестовать имущество заводов Коломойского
Суд постановил арестовать имущество заводов Коломойского
Жизнь после Томоса: первое заседание Синода ПЦУ
Жизнь после Томоса: первое заседание Синода ПЦУ
Мангер: нападение на Гандзюк заказал генерал СБУ
Мангер: нападение на Гандзюк заказал генерал СБУ
ГлавнаяПолитика

Министр обороны Британии обвинил РФ в намерении захватить Украину

Мы готовы поддержать наших друзей в Украине и на Балканах.

Министр обороны Британии обвинил РФ в намерении захватить Украину
Министр обороны Великобритании Гэвин Уильямсон
Фото: EPA/UPG

Россия хочет вернуть под свой контроль страны бывшего Советского Союза, в частности Украину и Грузию.

Об этом заявил министр обороны Великобритании

Гэвин Уильямсон, сообщает пресс-служба ведомства.

"Пока мы боролись с экстремизмом, стала усиливаться конкуренция между государствами. Сегодня Россия возрождается и восстанавливает свой военный арсенал, а также стремится вернуть в свою орбиту независимые страны бывшего Советского Союза, такие как Грузия и Украина", - отметил министр.

По его словам, сегодня НАТО стало сильнее и готово защищаться от действий России.

"Мы должны твердо противостоять несоблюдению Россией Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, быть готовыми противостоять угрозе, которую могут представлять новые российские ракетные системы", - подчеркнул Уильямсон.

Он добавил, что такие действия со стороны России должны дорого стоить ей.

"Нельзя также забывать и о странах за пределами НАТО, которые изо дня в день сталкиваются с попытками России подорвать их суверенитет. Мы готовы поддержать наших друзей в Украине и на Балканах. Эти страны имеют право выбирать свою судьбу и быть свободными от вмешательства России" , - подытожил глава Минобороны.

С момента вступления на должность министра обороны Гэвин Уильямсон гордится своей жесткой позицией в отношении России и ее президента Владимира Путина.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы: , ,
Новости по теме:

Читайте также