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Верховный суд лишил российского экс-сенатора звания почетного гражданина Харькова

Александр Шишкин поддержал аннексию Крыма и военное вторжение в Украину.

Верховный суд лишил российского экс-сенатора звания почетного гражданина Харькова
​Александр Шишкин
Фото: habarovsk.moigorod.ru

Верховный суд Украины вынес окончательное решение по иску о лишении звания почетного гражданина Харькова российского бизнесмена и бывшего сенатора Александра Шишкина, поддержавшего аннексию Крыма и военное вторжение в Украину.

Кассационный административный суд Верховного суда отклонил жалобу Харьковского горсовета и оставил в силе решения судов первой и второй инстанции, подтвердив их законность, информирует пресс-служба Генеральной прокуратуры.

"Решение Харьковского городского совета, которым звание "Почетный гражданин города Харькова" присвоено гражданину Российской Федерации, активно поддержавшему вооруженную агрессию против Украины, признано незаконным и отменено", - говорится в сообщении.

Напомним, 6 августа 2014 года Харьковский горсовет большинством голосов присвоил звание "Почетный гражданин Харькова" восьмерым лицам, в числе которых двое граждан РФ - председатель совета директоров ОАО "МосСитиГрупп" (MOS CITY GROUP) Павел Фукс и Александр Шишкин. Кандидатуры обоих были внесены Украинской православной церковью Московского патриархата.

По протесту прокурора Харькова Евгения Поповича, суд приостановил решение горсовета, а затем отменил его. В декабре 2014 года горсовет выиграл апелляцию. В марте 2017 года Дзержинский райсуд Харькова удовлетворил иск прокуратуры и лишил Шишкина звания почетного гражданина. В апреле того же года законность решения суда первой инстанции подтвердил Харьковский апелляционный административный суд.

Все это время Шишкин получал ежемесячную стипендию в размере 16 тыс. гривен из городского бюджета, а также входил в Совет "Почетных граждан Харькова".

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