В полиции заявили, что у задержанных обнаружили пистолет, ножи, зеленку и газовые баллончики.

На Контрактовой площади в Киеве, где должен состояться митинг в поддержку кандидата в президенты Юлии Тимошенко, задержали около 10 активистов. Об этом сообщает корреспондент LB.ua.

"Они двигались в направлении памятника Сковороде, без плакатов. Спецназовцы посадили их в автобус-автозак, отвезли в райотдел на Хорива, 20. В райотделе подтверждают, что задержанные внутри", - сообщил корреспондент.

"Мы проходили мимо Контрактовой площади. К нам подошел патрульный и сказал: "Не ходите туда, потому что вас сейчас будут паковать". За что нас паковать? Мы просто шли. Но подошли несколько полицейских, окружили ребят. Я немного отошел в сторону. Подошла полиция особого назначения. На вопрос: "За что ребят задерживают?", полицейский ответил мне: "Не знаю, нам так сказали". У меня в руке была бумажка с митинга Тимошенко, видимо поэтому меня не задержали", - рассказал очевидец инцидента.

Известно, что задержанные являются участниками националистических организаций. Причины задержания в полиции не сообщают.

Обновление 16:00. В полиции заявили, что у задержанных обнаружили пистолет, ножи, зеленку и газовые баллончики. Об этом говорится на сайте Нацполиции Киева.

"Происшествие случилось на Контрактовой площади: сюда подошла организованная группа молодых людей с прикрытыми лицами. Чтобы предупредить любые провокации, после общения с представителями полиции было принято решение об их доставке в управление полиции. В служебном транспорте молодые люди выбросили зеленку, а уже в управлении у них изъяли ножи, газовые баллончики и пистолет", - говорится в сообщении.

По данным полиции, на данный момент эти лица оказывают объяснения, их действиям будет дана правовая оценка.

Отмечается, что на Контрактовой площади одновременно происходит несколько акции, среди них, в частности, встреча с избирателями кандидата на пост президента Украины Юлии Тимошенко и акция «Кто заказал Катю Гандзюк?».

Напомним, вчера полиция задержала шесть человек, бросавших дымовые шашки на митинге Тимошенко в Белой Церкви.