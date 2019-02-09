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В воскресенье в Киеве без осадков, до +3 градусов

Температура воздуха ночью -6…-8 градусов.

10 февраля в Киеве облачно с прояснениями, без осадков, на дорогах местами гололедица, ветер южный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -6…-8 градусов, днем +1...+3 градуса.

Об этом сообщил Гидрометеорологический центр.

На западе Украины облачно с прояснениями, без осадков, ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -2…-4 градуса, днем +2…+8 градусов.

В Карпатах без осадков, температура ночью -4…-9 градусов, днем 0…+5 градусов.

В Моршине и Трускавце без осадков, температура ночью 0…+2 градуса, днем +6…+8 градусов.

В Сваляве без осадков, температура ночью 0…+2 градуса, днем +4…+6 градусов.

На севере Украины облачно с прояснениями, без осадков, на дорогах местами гололедица, ветер южный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -3…-9 градусов, днем -1…+5 градусов.

В центре Украины облачно с прояснениями, без осадков, на дорогах местами гололедица, ветер южный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -2…-9 градусов, днем 0…+6 градусов.

На востоке Украины облачно с прояснениями, без осадков, на дорогах местами гололедица, ветер южный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -3…-9 градусов, днем -2…+3 градуса.

На юге Украины облачно с прояснениями, без осадков, ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -2…-4 градуса, днем 0…+7 градусов.

В Крыму облачно с прояснениями, без осадков, ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -2…-3 градуса, днем +1…+6 градусов.

В Ялте без осадков. Температура ночью 0…+2 градуса, днем +2…+4 градуса.

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Источник: "Украинские новости"
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