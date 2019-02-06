В четверг в Киеве до -4 градусов мороза ночью, без осадков

В четверг, 7 февраля, в Киеве облачно с прояснениями, без осадков, на дорогах местами гололедица, ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -2…-4 градуса, днем -1…+1 градус.

На западе Украины облачно с прояснениями, без осадков, на дорогах местами гололедица, ветер южный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -1…-8 градусов, в Ривненской и Волынской областях 0…-5 градусов, днем -1…+6 градусов.

В Карпатах без осадков, температура ночью -9…-14 градусов, днем +2…-3 градуса.В Моршине без осадков, температура ночью -3…-5 градусов, днем +3…+5 градусов.

В Трускавце без осадков, температура ночью -4…-6 градусов, днем +3…+5 градусов.

В Сваляве без осадков, температура ночью -4…-6 градусов, днем +2…+4 градуса.

На севере Украины облачно с прояснениями, без осадков, только ночью в Сумской области местами небольшой снег, на дорогах местами гололедица, ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью 0…-6 градусов, днем -3…+3 градуса.

В центре Украины облачно с прояснениями, без осадков, на дорогах местами гололедица, ветер северный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -1…-6 градусов, днем -3…+4 градуса.

На востоке Украины облачно с прояснениями, без осадков, только ночью в Харьковской и Луганской областях местами небольшой снег, на дорогах местами гололедица, ветер северный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -1…-6 градусов, днем +2…-3 градуса.

На юге Украины облачно с прояснениями, без осадков, на дорогах местами гололедица, ветер северный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью 0…-5 градусов, днем 0…+5 градусов.

В Крыму облачно с прояснениями, без осадков, ветер северный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -2…+3 градуса, днем +1…+6 градусов.В Ялте без осадков. Температура ночью 0…+2 градуса, днем +3…+5 градусов.