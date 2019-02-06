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Киевсовет объявит конкурс на новый герб города

Существующая геральдика "не соответсвует европейским традициям".

Киевсовет объявит конкурс на новый герб города
Кий, Щек, Хорив, Лыбидь
Фото: kyivcity.gov.ua

Киевский городской совет намерен провести конкурс на разработку изображения герба столицы. Об этом сообщила пресс-служба горсовета.

"Сейчас Киев использует символику, которая не в полной мере соответствует принципам, правилам и традициям европейской геральдики. Мы создали рабочую группу с привлечением экспертов и сегодня утвердили техническое задание. Оно содержит все ключевые элементы и параметры будущего герба", - сказал секретарь Киевсовета Владимир Прокопив.

В состав рабочей группы, которая определяла техзадание вошли представители всех фракций Киевсовета, а также члены Украинского Геральдического Общества. Согласно заданию, проекты изображения герба должны основываться на исторических традициях Киева, изображения могут создаваться индивидуально или творческим коллективом.

Для участия в конкурсе участники должны представить эскизный проект герба города Киева (цветной и одноцветный) на бумаге формата А3 или А4 и пояснительную записку с геральдическим описанием и обоснованием композиции.

Детали проведения конкурса, его продолжительность и сроки определения победителей рабочая группа утвердит позже.

Напомним, в марте 2018 Киевская городская государственная администрация объявила конкурс на проект талисмана города. Когда комиссия объявила претендентов на победу и выставила варианты на публичное голосование, конкурс пришлось отменить, так как все предложенные варианты подверглить уничижительной критике.

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