Фото: dsns.gov.ua Спасатели привлекли вертолет для поиска двух пропавших мужчин

На реке Днепр с привлечением вертолета Ми-8 ищут двух человек, пропавших 2 февраля в поселке Козин Киевской области. Об этом сообщает областное управление ГосЧС.

Вечером 2 февраля мужчина на моторной лодке отправился на остров на Днепре, чтобы забрать оттуда двух товарищей. Телефонной связи с пропавшими нет, а вечером 5 февраля спасатели обнаружили тело одного из пропавших мужчин в воде в пяти километрах от места начального поиска.

Фото: kyivobl.dsns.gov.ua

На острове и в Днепре поблизости спасатели не обнаружили ни людей, ни лодки. К поискам привлечен вертолет.

Напомним, на прошлой неделе спасатели сняли четырех детей с дрейфующей льдины в Одесской области.

Фото: kyivobl.dsns.gov.ua

Фото: kyivobl.dsns.gov.ua

Фото: kyivobl.dsns.gov.ua

Фото: kyivobl.dsns.gov.ua