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В Париже при пожаре в жилом доме погибли восемь человек, 30 пострадали

Полиция задержала женщину, подозреваемую в поджоге.

Фото: EPA/UPG

В результате пожара в восьмиэтажном здании на юго-западе Парижа погибли восемь человек, в том числе маленький ребенок. В огне пострадали еще почти 30 человек, в том числе шестеро пожарных. Один человек находится в критическом состоянии.

Об этом сообщает Би-би-си.

Число погибших может увеличиться, поскольку спасательная операция по-прежнему продолжается на верхних этажах, сообщил представитель пожарной службы.

Фото: EPA/UPG

Здание находится в престижном 16-м округе Парижа. В тушении огня принимали участие около 250 пожарных, справиться с распространение огня удалось лишь через пять часов.

Причина возгорания пока официально не установлена, однако прокуратура Парижа сообщила, что пожар мог начаться в результате поджога. Полиция задержала подозреваемую.

Жительница дома рассказала в интервью СМИ, что пожар устроила женщина, проживавшая на втором этаже и страдавшая от алкогольной и наркотической зависимости. Именно она и была задержана.

Напомним, в Днепре вечером 3 февраля неизвестные устроили пожар в кофейне.

Фото: EPA/UPG

Фото: EPA/UPG

Фото: EPA/UPG

Фото: EPA/UPG

Фото: EPA/UPG

Фото: EPA/UPG

Фото: EPA/UPG

Фото: EPA/UPG

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