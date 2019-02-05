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"Туркменским авиалиниям" запретили летать в ЕС

Регулятор проводит проверку самолетов компании на соответствие стандартам безопасности.

"Туркменским авиалиниям" запретили летать в ЕС
Самолет "Туркменских авиалиний"
Фото: vestikavkaza.ru

Европейское агентство по авиационной безопасности (EASA) запретило авиакомпании "Туркменские авиалинии" летать в Евросоюз. Регулятор проводит проверку самолетов компании на соответствие стандартам безопасности.

Об этом сообщает Би-би-си.

Несколько тысяч пассажиров "Туркменских авиалиний", как сообщается, не могут вылететь по назначению после приостановки популярных рейсов из Лондона в Индию через Ашхабад британским регулятором. По данным издания Independent, в такой ситуации могли оказаться до 5 тыс. человек, находящихся в Индии и купивших билеты туркменской авиакомпании.

"Прилетевшие авиакомпанией пассажиры, возможно, вынуждены будут, возвращаться домой самостоятельно", - говорится в сообщении британского управления гражданской авиации.

Пассажирам рекомендуется обратиться в авиакомпанию за возмещением ущерба. Тем, кто оплачивал билет банковской картой, также рекомендуется обратиться в свой банк.

На британском сайте "Туркменских авиалиний" ничего не говорится о приостановке полетов из Лондона - компания по-прежнему продает билеты.

"Туркменские авиалинии" - флагманский перевозчик Туркменистана. Государственная компания основана в 1992 году штаб-квартира расположена в Ашхабаде. Ее флот составляет 20 самолётов Boeing. На международных рейсах задействованы самолёты Boeing 757-200, Boeing 737-800 и Boeing 777-200LR.

Напомним, в 2018 году в Украине запустили 72 новых направления и наша страна впервые вошла в топ-20 по количеству новых авиамаршрутов.

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