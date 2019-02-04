Меркель исключила новые переговоры о "Брексите"

Канцлер считает, что вопрос границы между Ирландией и Великобританией можно урегулировать позже.

Канцлер ФРГ Ангела Меркель исключила вероятность возобновления переговоров о выходе Великобритании из ЕС. Вопрос границы между Ирландией и Великобританией можно урегулировать позже, заявила глава правительства Германии, передает DW.

Меркель сказала, что вопрос "не на повестке дня". В то же время, канцлер подчеркнула, что "мы хотим сделать все", чтобы дело не дошло до "жесткого" Brexit, то есть выхода Великобритании из ЕС без соглашения.

"Это может усилить неопределенность", - пояснила Меркель.

Она добавила, что хотя новых переговоров по соглашению об Brexit не планируется, "у нас есть договоренность о дальнейших отношениях". По ее словам, в рамках этих договоренностей можно поставить вопрос по ирландской границе.

"Чтобы решить этот вопрос следует быть креативными и слушать друг друга", - заявила Меркель.

Канцлер отметила, что решающим в этом вопросе является тот факт, что Лондон должен озвучить, каким он представляет себе это решение.

29 января нижняя палата британского парламента большинством голосов проголосовала против нерегулируемого выхода из состава Евросоюза. При этом парламентарии выступили за дальнейшие переговоры с Брюсселем с целью добиться изменения существующего соглашения с ЕС в вопросах границы с Ирландией.

Большинство британских парламентариев выступают против того, чтобы граница между членом ЕС Ирландией и Северной Ирландией, являющейся частью Великобритании, оставалась без таможенного контроля в случае, если Лондону и Брюсселю к концу 2020 года не удастся выработать новое соглашение о торговле.

Выход Великобритании из ЕС намечен на 29 марта 2019 года.