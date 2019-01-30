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Британский парламент отправил Терезу Мэй на переговоры в Брюссель

Депутаты приняли две поправки к соглашению о Brexit.

Британский парламент отправил Терезу Мэй на переговоры в Брюссель
Фото: www.gusjohn.com

Британский парламент во вторник, 29 января, не смог найти никакого нового решения проблемы "брексита" и предписал премьер-министру Терезе Мэй провести в Брюсселе новые переговоры о соглашении о выходе Британии, передает ВВС.

Палата общин провела голосование по семи поправкам, связанным с соглашением о выходе, и сумела принять только одну поправку декларативного свойства и одну - с поручением премьер-министру добиться от Евросоюза новой формулировки "ирландского страховочного варианта".

Этот "страховочный вариант", согласно которому Северная Ирландия может остаться в таможенном союзе с ЕС, не устраивает очень многих лондонских политиков, и в большой мере именно из-за него палата общин 15 января рекордным большинством отклонила проект соглашения о выходе.

"Теперь мы с этим мандатом от парламента будем добиваться юридически обязывающих изменений в тексте соглашения о выходе", - сказала после голосования Тереза Мэй.

Представители Евросоюза, однако, много раз повторяли, что в заданных правительством Британии рамках ничего иного предложить не могут, и не намерены возобновлять переговоры по проекту.

"Страховочный вариант - это часть соглашения о выходе, а соглашение о выходе не будет открыто для пересмотра", - еще раз подтвердила во вторник пресс-служба председателя Евросоюза Дональда Туска.

Через две недели в Палате общин предполагается провести второе голосование по тому же проекту соглашения. Правительство Мэй надеется, что к этому времени либо дрогнет ЕС, либо часть депутатов изменит позицию.

Выход Великобритании из ЕС запланирован на 29 марта 2019 года. Параметры 584-страничного документа по "Брекзиту" были согласованы с Брюсселем после 18 месяцев переговоров, лидеры стран Евросоюза одобрили соглашение. Однако нижняя палата британского парламента 15 января отклонила разработанное соглашение.


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