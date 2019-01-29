Российский Генштаб причастен к созданию ЧВК Вагнера, - The Bell

Российский бизнесмен Евгений Пригожин, известный как повар Путина, создал "ЧВК Вагнера" по поручению высшего военного руководства России, говорится в расследовании издания The Bell.

Сама идея создания ЧВК родилась на Петербургском экономическом форуме в 2010 году, куда приехал Эбен Барлоу, основатель первой в мире легальной частной армии Executive Outcomes. На форуме Барлоу рассказал военным о модели создания ЧВК и даже предложил варианты адаптации такой компании к российским условиям.

Создание в России отряда "отставников" на тот момент обсуждалось уже около года. План поддерживал возглавлявший Генштаб РФ генерал армии Николай Макаров.

Рокировка Владимира Путина с Дмитрием Медведевым, скандал с отставкой министра обороны РФ Анатолия Сердюкова, уход на пенсию главы Генштаба Николая Макарова - все это на несколько лет отодвинуло реализацию идеи ЧВК, но о ней не забыли.

Команду для ЧВК начали набирать примерно в 2013 году. Эту работу поручили петербургскому бизнесмену Пригожину, который к тому времени начал получать большие подряды от российской армии на уборку военных частей, отопление, строительство военных городков, вывоз отходов, поставку продовольствия.

Сам Пригожин отрицает не только свою причастность, но и само существование ЧВК. "Факт упоминания моего имени в связи с ЧВК является следствием информации, первоначально выданной общественности через Службу безопасности Украины", - заявил он.

В феврале-марте 2014 года наемники ЧВК были замечены в Крыму, позже - на украинском Донбассе. Но ни там, ни там их роль еще не была ведущей.

Для "сплочения коллектива" примерно в середине 2015 года была выбрана площадка недалеко от базы ГРУ на юге России. А в августе 2015 года "ЧВК Вагнера" собрало наемников и начало подготовку их к первому походу в дальнее зарубежье -командировке в Сирию.

Пиком всей операции стал захват Пальмиры в 2016 году, в котором бойцы Вагнера сыграли решающую роль. Но уже скоро победы были серьезно омрачены - в феврале 2018-го частная армия понесла большие единовременные потери в бою против американцев в Дейр-эз-Зоре, а Пригожин навлек на себя гнев военного командования: атака якобы не была санкционирована командованием российской группировки.

С момента битвы в Дейр-эз-Зоре информации об участии ЧВК в активных боевых действиях не было, зато ее сотрудников успели заметить едва ли не в десятке других стран - в основном на африканском континенте.

Всего, по мнению собеседников The Bell, через ЧВК с 2014 года могли пройти от 7 до 10 тысяч наемников.