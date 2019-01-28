Из Москвы в Венесуэлу вылетел большой самолет без пассажиров, - СМИ

На борту чартера на 500 мест есть два экипажа.

Из Москвы в столицу Венесуэлы Каракас 28 января вылетел самолет "Боинг 777" на 500 мест. Это чартерный рейс №9801 специализирующаяся на чартерных туристических маршрутах компании Nordwind Airlines, которая раньше никогда не совершала полетов в Венесуэлу, пишет Новая газета.

"Вылетевший в Каракас борт только сегодня утром вернулся из Таиланда и отправился в новый рейс, заправившись под завязку и взяв на борт два экипажа (видимо, планируется перелет без отдыха в аэропорту прибытия)", - отмечает издание.

По данным сервиса Flightradar24, самолет должен прибыть в Каракас в 20:00 по местному времени (2:00 29 января по Киеву).

"Российским туристам официально не рекомендовано отправляться в Венесуэлу. Групповые туры в страну не продают уже давно.

Своими планами вывезти из страны несколько сот россиян пока не делился и МИД России", - пишет Новая газета.

Источники издания заявили, что этот самолет вылетел в Каракас без пассажиров.

Ранее агентство Reuters со ссылкой на неуказанные источники, близкие к венесуэльской оппозиции, сообщило о вылете в Венесуэлу сотрудников частных военных компаний из России, которым поручено охранять президента этой страны Николаса Мадуро, в частности оградить от возможного ареста.

Кроме того агентство процитировало лидера одного из московских отделений казаков Евгения Шабаева, заявившего, что в Венесуэлу вылетели около 400 сотрудников российских ЧВК. По его словам, группа россиян отправилась в Венесуэлу в начале прошлой недели - еще до того, как лидер оппозиции Хуан Гуайдо провозгласил себя и. о. президента страны. Шабаев также сообщил, что российские наемники летели в Венесуэлу с пересадкой на Кубе. При этом, как утверждает Reuters, прибывшие в Венесуэлу россияне связаны с ЧВК Вагнера.