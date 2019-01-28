Венесуэла: настоящее и будущее

Гуайдо воодушевлен поддержкой США, предлагает Мадуро амнистию и коридор для бегства на Кубу. Но это бравада, поскольку даже он не уверен в собственной безопасности. Если же Мадуро удержится при власти и оппозицию вынудят к эмиграции - Венесуэлу просто удушит эмбарго и страна окончательно превратится в латиноамериканское Сомали.

Фото: EPA/UPG

“В Венесуэле начался распад государственных институтов, а экономика фактически умерла в тяжелых муках. Мы тонем, но дна все еще не видно”, - так описывает ситуацию в своей стране мой знакомый профсоюзный активист Жаир Колинз.

В Венесуэле одновременно есть как бы легитимный президент Николас Мадуро, повторно избранный главой государства в прошлом году, с другой стороны – спикер парламента Хуан Гуайдо провозгласил себя и.о. президента, ссылаясь на то, что выборы Мадуро были антиконституционными.

Мадуро признали Турция, Россия, Боливия, КНДР, а Гуайдо подержали США, Бразилия, Аргентина и др. Франция, Германия, Испания дали Мадуро неделю на объявление новых президентских выборов, в противном случае, они признают президентом Гуайдо.

В сети идет обсуждение возможности военного вторжения США и их союзников в Венесуэлу, если Мадуро применит армию против оппозиции. Информагенство «Reuters» опубликовало заявление «чиновника вашингтонской администрации», в котором говорится, что «если Мадуро и его приближенные выберут путь насилия... США оставляют за собой право рассматривать все варианты действий». Дональд Трамп в своем обычном стиле нагнетает твитами: “все варианты на столе”. Подразделения вооружённых сил Бразилии передислоцируются к границе с Венесуэлой на случай оказания гуманитарной помощи.

Не отстают от американцев и русские. Тот же «Reuters» публикует сообщение о якобы “передислокации в Венесуэлу 400 российских наемников из ЧВК Вагнера”. А посол Венесуэлы в РФ Карлос Тортоса заявил, что Каракас рассматривает возможность обратиться к России за силовой помощью, «если ситуация усложнится и США попытаются реализовать в Венесуэле сирийский сценарий с «правительством в изгнании».

Что же в действительности происходит в Венесуэле? Насколько медиа-картинка соответствует реальности?

Фото: EPA/UPG

Конституционная ловушка

20 мая 2018 года в Венесуэле состоялись внеочередные президентские выборы. Мадуро победил, набрав 67,8 % голосов. Выборы прошли с явными нарушениями. Результаты не признали ни оппозиция, ни Запад, ни даже соседи Венесуэлы. В знак протеста Аргентина, Бразилия и Канада отозвали своих послов из Каракаса. США наложили на Венесуэлу дополнительные экономические санкции. 4 января 2019 года страны «Группы Лимы» (Аргентина, Бразилия, Гайана, Гватемала, Гондурас, Канада, Колумбия, Коста-Рика, Панама, Парагвай, Перу, Сент-Люсия и Чили) заявили о непризнании нового президентского срока Мадуро.

10 января 2019 года состоялась инаугурация Николаса Мадуро, после чего он официально стал президентом Венесуэлы. Саму присягу Мадуро принес в Верховном Суде, а не в Национальной ассамблее Венесуэлы, что уже является нарушением конституции от 1999 года.

В среду, 23 января в Каракасе сотни тысяч людей вышли на протесты против президента. В тот же день один из лидеров оппозиции и спикер Национальной ассамблеи Венесуэлы Хуан Гуайдо объявил себя временным президентом Венесуэлы. Его поддержал парламент, назначив «переходным» главой государства.

Фото: EPA/UPG Хуан Гуайдо

Однако, действия Гуайдо также противоречат статьям 233 и 333 конституции Венесуэлы. Председатель парламента может занять пост президента до проведения новых выборов. Но для этого нужно, чтобы действующий глава государства не мог исполнять свои обязанности по состоянию здоровья или после признания его недееспособным депутатами парламента. Кроме того, “временный президент” может быть назначен парламентом в том случае, если в стране нет законного президента. А Мадуро формально уже вошел в свои полномочия и выглядит вполне дееспособным.

Сомнительными с точки зрения конституции назвали действия Гуайдо даже некоторые его политические партнеры по парламенту. Если бы не давление США и их союзников, существовала вероятность того, что Национальная ассамблея не признала бы самопровозглашение Гуайдо.

Однако, как шутят некоторые венесуэльцы, Госдеп США “придал “мужества” венесуэльской оппозиции”. The Wall Street Journal опубликовал материал, где утверждается, что Гуайдо объявил себя исполняющим обязанности президента именно после телефонного звонка из Вашингтона.

Теперь оппозиции не имеет смысла отступать и нужно идти до конца.

Обе стороны, и Мадуро, и Гуайдо действуют сейчас вне конституционного поля, исходя из политической целесообразности и ориентируясь больше на внешних игроков. Их легитимизация приобретает исключительно внешний характер.

“Когда экономика умерла…”

Венесуэла владеет 18% общемировых запасов нефти. Когда в 2002 году Уго Чавес пришел к власти в мире происходил рост мировых цен на нефть. Социальные реформы Чавеса позволили вырвать из наследственной бедности значительную часть населения. Люди из нищих кварталов получили возможность учиться, были построены тысячи бесплатных медпунктов для бедных, введены субсидии на приобретение пищи и улучшение жилищных условий, были созданы сотни тысяч рабочих мест. Минимальная заработная плата составила 450 долларов в месяц при цене литра бензина всего лишь 5 центов.

Популярность Чавеса стала залогом победы Николаса Мадуро в 2013 году.

Фото: EPA/UPG Съезд Единой социалистической партии Венесуэлы, основателем и лидером которой был Уго Чавес (2007-2013)

Но рай боливарианского социализма просуществовал недолго. Как только мировая коньюнктура на рынках энергоносителей изменилась, в стране начались проблемы. По мнению эксперта SaxoBank Кристофера Дамбика, несмотря на крупнейшие разведанные запасы нефти, страна не смогла за 15 лет сформировать новую экономическую модель, которая бы провела диверсификацию с опорой на нефтяную манну и сформировала подушку безопасности на случай неблагоприятных обстоятельств.

Уже в 2014 году произошло резкое падение цен на нефть. Правительство Мадуро предприняло ряд популистских антикризисных мер, которые привели к экономической катастрофе.

В 2015 году добывалось около 2.5 млн баррелей нефти, где 1.5 млн шло на экспорт и 1 млн. на внутреннее потребление. Под конец 2018 было уже меньше 1 млн. баррелей. Сама нефтедобыча национализирована еще Чавесом и не имеет источников финансирования.

Экспорт Венесуэлы упал с $100 млрд. в 2012 до $17 млрд. в 2018, инвестиции в основные фонды рухнули в 8 раз. Только за 2018 год, по предварительным оценкам, экономика упала на 35-40%. Финансовая система отключена от мирового рынка капитала, банки закрылись. Процветает черный рынок, бартерная торговля.

Пытаясь справится с экономическим кризисом правительство Мадуро запустило печатный станок, что привело к гиперинфляции в 1 700 000%. Сейчас в Венесуэле никто не может точно сказать, сколько стоит американский доллар: действуют несколько обменных курсов валют. Как следствие, минимальная заработная плата обвалилась до 12 $ в 2017 году. Из страны уехал каждый шестой и основной доход домохозяйств состоит из внешних валютных поступлений.

Мадуро начал национализировать все подряд, что потенциально могло давать прибыль. Все финансовые потоки были сконцентрированы в руках окружения президента и управление осуществлялось в ручном режиме в интересах узкого круга лояльных к Мадуро лиц.

В итоге, из Венесуэлы сбежали все квалифицированные кадры. Даже российские и китайские компании, которые все еще работали в стране, начали сворачивать свою деловую активность.

Фото: EPA/UPG Уличная торговля в Каракасе, Венесуэла

В экономике начался коллапс, уничтожен внутренний спрос, как следствие, чудовищная безработица (по некоторым оценкам свыше 60%). Начался распад государственных институтов, никто ничего не контролирует. Ресурсы есть только на силовой аппарат и то наблюдаются задержки с выплатой жалования и продуктовых пайков для военных и сил безопасности. Процветает бандитизм и мародерство.

В стране не хватает до 70% необходимого продовольствия. Дешевые товары с фиксированной государством ценой перепродаются на рынках и в несколько раз дороже.

Ese maduro se pudrió!

Руководство Венесуэлы сделало все возможное, чтобы от него отвернулись как внешние, так и внутренние союзники – профсоюзы, многочисленные левые движения и даже некоторые соратники Чавеса. Вместо экономических проблем, Мадуро занялся поиском «внешнего врага», на которого и списывает все свои неудачи.

Саму Венесуэлу лихорадит от многочисленных акций в поддержку как Гуайдо, так и Мадуро. Общество идеологически расколото. Ни у правящего режима, ни у оппозиции нет достаточно ресурсов для того, чтобы переломить ситуацию на свою сторону и победить оппонента.

Протесты в Венесуэле происходят регулярно, начиная с 2014 года, и в них вовлечены десятки тысяч человек. Так, в 2017 году уличные протесты продолжались в течение четырех месяцев (с марта по июнь), но тогда режиму Мадуро удалось устоять.

Фото: EPA/UPG

Отличие нынешних акций в Венесуэле в том, что протесты происходят в наиболее бедных районах, которые раньше были оплотом чавистов. Например, западные районы Каракаса считались территорией, где доминировали сторонники Мадуро, теперь тут баррикады и наиболее ожесточенное сопротивление правительственным силам безопасности. Раньше лояльность городской бедноты покупалась продовольственными пакетами, но сейчас их почти нет, а распределяющие их комитеты считаются очагом коррупции.

На одном из зданий такого комитета бывшие чависты развернули баннер «Ese Maduro se pudrió!» Фамилия Мадуро означает в буквальном переводе «зрелый», и тогда лозунг звучит как «этот зрелый сгнил».

Армия – надежда режима

Военное руководство пока ограничилось персональными заявлениями о лояльности к Мадуро. В частности, министр обороны Владимир Лопес, заявил, что будет защищать конституцию и ценности боливарианской революции. Стратегическое командование Национальных боливарианских вооруженных сил Венесуэлы четко заявило о поддержке Мадуро. В целом армия и силы безопасности сохраняют относительную преданность президенту. Только в некоторых регионах полиция отказалась подавлять выступления оппозиции.

В свое время Уго Чавес и Николас Мадуро предприняли много усилий для того, чтобы силовики и армия защищали режим. Большинство высших армейских офицеров находятся под персональными санкциями США. Им есть что терять. Их безопасность и благосостояние прямо зависит от режима Мадуро.

Основной костяк офицерского и сержантского состава Боливарианских национальных вооруженных сил (Fuerza Armada Nacional Bolivariana - F.A.N.B) и Боливарианского национального ополчения (Milicia Nacional Bolivariana) прошло идеологическое воспитание в Боливийском военном университете Венесуэлы (UMBV). Во главе этого вуза находится известный идеолог чавистского социализма, генерал Феликс Гузман (Felix Ramon Osorio Guzman). По сути, это военно-политическое училище, где происходит идеологическая обработка кадетов в духе верности боливарианской революции и заветам Чавеса. По свидетельству инсайдеров, за прошедшее десятилетие UMBV подготовил около 2/3 командного состава силовых органов Венесуэлы.

Фото: EPA/UPG

Следует также отметить значительную роль кубинских военных специалистов, которые осуществляют оперативное командование боеспособными частями вооруженных сил верных Мадуро. Самого министра обороны Венесуэлы Лопеса оппозиция называет не иначе как “бригадным генералом кубинских оккупационных войск”.

Кроме того, знаковой фигурой режима является председатель Конституционной ассамблеи Дьосдадо Кабельо. Сегодня он второе, если не теневое первое лицо во властной пирамиде Венесуэлы. В его руках находится контроль над силами безопасности и разведкой страны, а также наркотрафик.

Российский политолог Глеб Кузнецов считает Кабельо лидером наркокартеля Los Soles. Именно Кабельо обеспечивает связь между всеми столпами и попутчиками чавизма – армией, Единой социалистической партией Венесуэлы и медиа. Он находится под американскими санкциями как организатор наркоторговли (арестовано активов на $800 млн.), и под следствием, как организатор покушения сенатора Марко Рубио – наиболее последовательного критика венесуэльского правительства в Штатах.

Наркотики являются главным ресурсом режима Мадуро. Кузнецов приводит факты, когда у прибывающих в Испанию высокопоставленных венесуэльских силовиков изымают по полтонны кокаина, а службы гражданской авиации Венесуэлы ловят на том, что они предоставляют фальшивые коды гражданских авиалайнеров самолетам с наркотиками.

Насколько армия будет дальше защищать Мадуро могут показать назначенные на 10-15 февраля военные учения.

Также Мадуро провозгласил мобилизацию своих сторонников и вооружил народные ополчения. По официальным спискам, в парамиллитарных чавистских формированиях числятся около 500 тыс. человек. В действительности, речь может идти о трех десятках тысяч лояльных приверженцев режима Мадуро.

Издание Miami Herald опубликовало запись совещания генералитета Венесуэлы, состоявшегося три недели назад на военной базе в городе Баркисимето, на котором якобы обсуждалось применение снайперов против протестантов в Каракасе. Ситуация остается напряженной.

Цукерберг решает кто настоящий президент

США заинтересованы в смене власти в Венесуэле. Американцы потеряли большие деньги от национализации нефтедобычи в 2007 году. Несмотря на выигранные иски в международных судах о компенсации ExxonMobil и ConocoPhillips (позже разделилась на Conoco и Philips 66) в сумме $4 млрд, венесуэльские власти это требование международного арбитража не удовлетворили.

На данный момент, около 500 американских компаний представлены в Венесуэле. Но их вес тает с каждым днем.

Вашингтон усилил давление на Венесуэлу начиная с 2014-2015 годов. Санкции в отношении венесуэльских чиновников, обвиненных в коррупции, были расширены на высшее руководство нефтяной госкомпании PDVSA. Бывший посол США в Венесуэле и Колумбии Уильям Браунфильд предложил ввести нефтяное эмбарго в отношении Венесуэлы.

Теперь Белый Дом решил повысить ставки.

Фото: 5.ua Джон Болтон

Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон заявил, что Вашингтон намерен лишить Мадуро доходов от продажи нефти. США также пообещали выделить Хуану Гуайдо $20 млн. “на поддержку демократии”.

Кроме того, Госдеп объявил о создании должности специального представителя США по Венесуэле. На новый пост назначен 71-летний Эллиот Абрамс, входивший в состав администраций Рональда Рейгана и Джорджа Буша-младшего. По словам Майка Помпео, дипломат «поможет восстановлению демократии» в боливарианской республике. Между тем сообщается, что Абрамс причастен к попытке неудачного госпереворота в Венесуэле в 2002 году.

Но США противостоит Россия и Китай.

«Венесуэла для России сегодня — это почти то же самое, что Куба для СССР вчера. Почти - это потому что на самом деле в нынешние времена Каракас стал намного более московским, чем Гавана в эпоху коммунизма. Настолько, что Боливарианскую республику следовало бы называть «Российской социалистической республикой Венесуэлой», - отмечало еще в 2017 году издание El Confidencial.

По подсчетам агентства Reuters, с 2006 года Россия предоставила Венесуэле займов на $17 млрд. (в том числе $6 млрд. в виде авансов, которые заплатила «Роснефть» за поставки венесуэльской нефти). В свое время “Роснефть” подписала контракт на $20 млрд. с руководством венесуэльского монополиста PDVSA о совместной добыче сырья.

В 2017 году Мадуро договорился с Путиным об российских инвестициях в объеме более $5 млрд. в совместные нефтяные проекты и $1 млрд. - в добывающую промышленность.

Сегодня Москва имеет контроль над 13% всего энергетического бизнеса Венесуэлы. Стоимость оружейных контрактов по оценке «Ростеха» составляет $12 млрд., что делает Венесуэлу крупнейшим покупателем российского оружия в Латинской Америке.

Некоторые обозреватели писали, что “Игорь Сечин прилетает в Каракас уже не в качестве компаньона по бизнесу, а хозяина страны».

При таких условиях у России есть что терять в случае падения Мадуро. Вряд ли новое правительство будет также лояльно к российскому капиталу.

Но не только свои миллиарды инвестиций защищает Россия в Венесуэле. В Венесуэле Кремль защищает и себя: Кремль пытается сорвать сценарий смены власти в этой латиноамериканской стране путем народной революции. Противостоять этому не получилось в Украине, но получилось сохранить бессменного диктаторов в Сирии, и поэтому Венесуэла рассматривается Москвой как новый плацдарм противостояния России и США.

Кремлевские идеологи предупреждают, что в любой понравившийся момент Вашингтон может признать законным президентом «Касьянова, Навального или Илларионова и заблокировать все российские деньги в западных банках, передав их частично этому прозападному президенту России».

Но при этом в Кремле параллельно также готовятся к тому, что Мадуро не выстоит и падет. Для этого придумана и уже вбрасывается история об «очередной многоходовочке гениального Путина»:якобы Москва специально повышает градус противостояния в богатой нефтью Венесуэле- например, направил бомбардировщики, а сейчас вот своих военных под видом «ЧВК».Такой шаг якобы должен «раззадорить» США, которые неизбежно ввяжутся в конфликт– а в результате падет венесуэльская нефтяная промышленность,что, в свою очередь, приведет к повышению мировых цен на нефть.

Фото: best-wallpaper.net

Свой интерес в сохранении Мадуро имеет и Китай. За последний десяток лет Пекин выделил Каракасу более $50 млрд. в рамках программы «нефть в обмен на кредит».

Только в 2018 году Пекин и Каракас подписали соглашение на $2,7 млрд., в том числе и о строительстве в Китае нефтеперерабатывающего завода мощностью 400 000 баррелей в день, на 70% обеспеченного венесуэльской нефтью. Совсем недавно подавляющее большинство такси и автобусов в Венесуэле закупались в Китае, или производились на совместных предприятиях внутри страны.

Несмотря на то, что в последнее время китайские компании снизили свою активность в Венесуэле, в конце 2018 году Банк развития Китая предоставил Мадуро $250 млн. для восстановления добычи нефти.

Сегодня КНР призывает все стороны внутриполитического конфликта в Венесуэле выступить против внешнего вмешательства в ситуацию в стране и разрешить трения мирным путем в рамках конституции.

Такая концентрация интересов глобальных игроков вокруг Венесуэлы усложняет решение проблемы в пользу одной из сторон. Силовой вариант вряд ли возможен.

Свою лепту в кризис внесли и социальные сети. Аккаунт Николаса Мадура в фейсбуке и твиттере был лишен значка “официального лица”. В то же время Хуан Гуайдо сейчас представлен в качестве легитимного президента Венесуэлы. Цукерберг сделал свой выбор.

Что дальше?

Венесуэльское общество крайне упростилось и деградировало. Эмиграция вычистила обеспеченных и образованных. Так, в каждой европейской стране есть программа возвращения домой «венесуэльцев» итальянского, испанского, португальского, немецкого происхождения. Тем, кому некуда вернуться – находятся в сопредельных государствах и возвращаться не хотят. То есть, никакая смена власти сегодня не решит проблем страны.

Гуайдо воодушевлен поддержкой США, предлагает Мадуро амнистию и коридор для бегства на Кубу. Но это бравада, поскольку даже он не уверен в собственной безопасности.

Фото: EPA/UPG Хуан Гуайдо (в центре)

Большинство экспертов сходится во мнении, что победа Гуайдо не приведет к формированию устойчивого эффективного правительства и Венесуэлу ждет много потрясений. В пользу этой версии свидетельствует то, что не все противники Мадуро готовы согласиться с лидерством партии Гуайдо - “Народной воли”. Их считают популистами, склонным к необдуманным волюнтаристским действиям.

Не будет спокойствия в Венесуэле и в случаи если Мадуро удержится при власти, а оппозицию вынудят к эмиграции. Каракас просто удушат эмбарго и российско-китайская помощь не поможет. Режим быстро исчерпает наркоресурс и страна окончательно превратится в латиноамериканское Сомали.

Одним из вероятных сценариев является проведение новых президентских выборов и формирование правительства народного единства из умеренной оппозиции и чавистов. К этому Каракас подталкивают Мексика и европейские страны. Европейский истеблишмент не спешит солидализироваться с Дональдом Трампом и Жаиром Болсонаром в силовом решении вопроса.

В любом случае, простого решения по Венесуэле не будет.