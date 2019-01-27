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США и "Талибан" достигли существенного прогресса в переговорах о выводе войск из Афганистана

Согласно предварительной договоренности, американские войска покинут Афганистан в ближайшие 18 месяцев.

США и "Талибан" достигли существенного прогресса в переговорах о выводе войск из Афганистана
США и "Талибан" достигли существенного прогресса в переговорах о выводе войск из Афганистана
Фото: EPA/UPG

Последний раунд переговоров между представителями США и радикального движения "Талибан" о мирном урегулировании в Афганистане был "более результативным", чем предыдущие, и стороны достигли большого прогресса при обсуждении важнейших вопросов. 

Так охарактеризовал переговоры, которые прошли в Катаре, специальный представитель США по Афганистану Залмай Халилзад, пишет Радио Свобода.

Он подтвердил, что направляется в Афганистан, чтобы обсудить достигнутые договорённости с властями этой страны. Как сообщил Халилзад, договоренности с талибами пока достигнуты не по всем вопросам.

Ранее международные агентства со ссылкой на представителей движения "Талибан" сообщили о том, что представители США и талибов достигли в Катаре предварительной договоренности о мирном урегулировании, воплощение которой в жизнь позволило бы завершить 18-летнее присутствие американских войск в Афганистане.

Сообщается, в частности, что соглашение предусматривает гарантии со стороны движения "Талибан", что оно не позволит террористическим группировкам "Аль-Каида" и "Исламское государство" использовать территорию Афганистана.

Оно также предусматривает перемирие, соглашение о временном правительстве в Афганистане и вывод иностранных войск из Афганистана в течение 18 месяцев. Текст соглашения не опубликован, представители Соединенных Штатов пока не комментируют конкретные пункты договоренностей.

Напомним, в декабре сообщалось, что США могут вывести половину своего контингента из Афганистана. Источники в Белом доме заявляли о готовности отозвать 7000 военных.

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