Глава МИД Венесуэлы отверг ультиматум европейских стран

"Никто не может устанавливать нам сроки или говорить о том быть выборам или нет"/

Глава МИД Венесуэлы Хорхе Арреаса отверг ультиматум ряда европейских государств и руководства ЕС по поводу проведения в латиноамериканской стране новых президентских выборов, передает DW.

"Никто не может устанавливать нам сроки или говорить о том быть выборам или нет", - заявил он в субботу, 26 января, выступая на срочном заседании Совбеза ООН по поводу ситуации в Венесуэле.

23 января глава Национальной ассамблеи Венесуэлы Хуан Гуайдо объявил себя президентом страны. Временного главу государства уже признали США, Организация американских государств, а также многие страны Латинской Америки, в том числе Чили, Аргентина, Перу, Эквадор и Бразилия.

26 января Великобритания, Бельгия, Германия, Нидерланды, Испания и Франция заявили, что признают Гуайдо в том случае, если Мадуро в течение 8 дней не объявит новые выборы.

С аналогичным заявлением выступила и Верховный представитель ЕС по вопросам внешней политики и безопасности Федерика Могерини.

Как указывает глава европейской дипломатии, прошедшие в мае в Венесуэле президентские выборы не были "ни свободными, ни справедливыми, ни заслуживающими доверия". "Страна срочно нуждается в правительстве, которое действительно отражает волю венесуэльского народа", - указывается в заявлении.

В этой связи ЕС призывает к срочному проведению "свободных, транспарентных и заслуживающих доверия президентских выборов в соответствии с международными демократическими стандартами и конституционным порядком Венесуэлы".

При этом, предупреждает далее Могерини, если в ближайшее время власти страны не объявят о проведении новых выборов, Евросоюз оставляет за собой право на дальнейшие действия в отношении Каракаса, включая, рассмотрение вопроса о признании "руководства страны в соответствии со статьей 233 конституции Венесуэлы".