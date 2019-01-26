Совбез ООН экстренно собрался из-за кризиса в Венесуэле

Совет безопасности ООН сегодня, 26 января, собрался на экстренное заседание для обсуждения политического кризиса в Венесуэле. Созыв инициировали США.

Заседание началось в 9:00 по местному времени (16 ч. по Киеву), информирует Укринформ.

"Госсекретарь США Майк Помпео призвал участников экстренного заседания Совета Безопасности ООН поддержать народ Венесуэлы и ее нового лидера Хуана Гуайдо, который способен обеспечить порядок и мир в регионе", - говорится в сообщении.

Помпео отметил, что Соединенные Штаты поддерживают венесуэльцев и Гуаидо, и многие страны также выразили ему свою поддержку, передает Интерфакс.

Госсекретарь США подчеркнул, что остальные страны должны определить, какую сторону они поддерживают.

Помпео также заявил, что президента Венесуэлы Николаса Мадуро поддерживают те государства, в которых также наблюдаются проблемы с демократией. "Некоторые страны публично занимают сторону Мадуро - Китай, Россия, Сирия, Иран", - сказал он.

"Неудивительно, что те, кто правит, не основываясь на демократии, в своих собственных странах, пытается оказать помощь Мадуро (...) Китай и Россия поддерживают провалившийся режим (в Венесуэле - ред)", - отметил госсекретарь США.

Помпео добавил, что "ни одна из этих стран (поддерживающих Мадуро - ред) не поддерживают международные нормы".

Напомним, 23 января лидер оппозиции Хуан Гуаидо объявил себя временным президентом страны, а ранее парламент признал переизбрание Мадуро неконституционным. Сразу после этого президент США Дональд Трамп заявил, что признает Гуаидо новым временным президентом. В стране начались массовые протесты.

К настоящему моменту Гуаидо поддержали США, Канада, Бразилия, Парагвай, Колумбия, Перу, Эквадор, Коста-Рика, Аргентина, Чили, Панама и Украина.

Испания, Франция и Германия заявили, что признают Гуйадо временным президентом страны, если в течение восьми дней Мадуро не объявит о проведении досрочных выборов.

Поддержку Мадуро выразил президент РФ Владимир Путин,заявив, что "обострение внутриполитического кризиса в стране было спровоцировано извне".Ранее СМИ сообщили, что в Венесуэлу с целью защищать Мадуро прилетели наемники "ЧВК Вагнера", которых связывают с так называемым "поваром Путина" Евгением Пригожиным.

Мадуро выиграл президентские выборы в мае 2018 года, набрав около 70% голосов. Таким образом, политик обеспечил себе пребывание на посту президента до 2025 года. Не признав его победу, ряд стран Запада и Латинской Америки отозвали своих послов из Каракаса, а США ввели дополнительные экономические санкции и потребовали провести новые выборы.