Испания, Франция и Германия заявили, когда признают Гуайдо временным президентом Венесуэлы

Испания, Франция и Германия признают лидера оппозиции Венесуэлы Хуана Гуайдо временным президентом страны, если в стране в течение восьми дней не объявят о проведении досрочных выборов, сообщили представители стран.

Испания признает Гуайдо, если действующий президент Венесуэлы Николас Мадуро не объявит о проведении досрочных выборов в течение восьми дней, написал премьер-министр Испании Педро Санчес в Twitter. Он назвал ситуацию в стране "серьезным кризисом", который в разное время переживают демократические режимы.

О признании Гуайдо в случае отсутствия сообщений о проведении досрочных выборов в течение восьми дней также заявил президент Франции Эммануэль Макрон.

"Народ Венесуэлы должен иметь возможность свободно определять свое будущее. Если выборы не объявят в течение восьми дней, мы будем готовы признать Гуайдо президентом Венесуэлы, чтобы инициировать политический процесс", - написал Макрон.

Аналогичное заявление ранее сделала представитель кабинета министров ФРГ Мартина Фитц.

"Народ Венесуэлы должен иметь возможность определить свое будущее свободно и в безопасности. Если в течение восьми дней не будут объявлены новые выборы, то мы готовы признать временным президентом Хуана Гуайдо, который запустит такой политический процесс", - написала в Twitter Фиц.

Напомним, 23 января лидер оппозиции Хуан Гуаидо объявил себя временным президентом страны, а ранее парламент признал переизбрание Мадуро неконституционным. Сразу после этого президент США Дональд Трамп заявил, что признает Гуаидо новым временным президентом. В стране начались массовые протесты.

К настоящему моменту Гуаидо поддержали США, Канада, Бразилия, Парагвай, Колумбия, Перу, Эквадор, Коста-Рика, Аргентина, Чили, Панама и Украина.

Поддержку Мадуро выразил президент РФ Владимир Путин, заявив, что "обострение внутриполитического кризиса в стране было спровоцировано извне". Ранее СМИ сообщили, что в Венесуэлу с целью защищать Мадуро прилетели наемники "ЧВК Вагнера", которых связывают с так называемым "поваром Путина" Евгением Пригожиным.