Шансы, что они будут найдены живыми - минимальны.

300 человек пропали без вести при прорыве дамбы у железорудной шахты в Бразилии

Прорыв плотины у шахты для добычи железной руды вблизи города Белу-Оризонте в Бразилии, произошедший в пятницу, 25 января, привел к гибели как минимум девяти горняков. Еще около 300 человек числятся пропавшими без вести. Об этом сообщает AFP.

"Спасатели работали всю ночь, разыскивая тела - по меньшей мере девять человек погибли, около 300 пропавших без вести", - говорится в сообщении.

Потоки грязи обрушились на жилые дома, десятки людей оказались в ловушке. Местный губернатор сказал, шансы, что пропавшие без вести будут найдены живыми - минимальны.

По словам пожарных, до 150 пропавших работали в административных офисах компании, которые были ближе всего к прорыву плотины.

Фото: EPAUPG

Ранее сообщалось о 200 пропавших без вести.

Шахта принадлежит Vale, бразильскому горнодобывающему гиганту, который причастен к обвалу шахты в 2015 году в том же штате, где погибло 19 человек. Обвал считается самой ужасной экологической катастрофой в стране.

Фото: EPAUPG

Фото: EPAUPG

Напомним, ранее Порошенко пригласил президента Бразилии в Украину.