Активисты ежемесячно приходят к зданию посольства, но пока без результата.

Фото: Lb.ua

Под посольством России в Киеве 25 января в рамках информационной кампании "FIND&FREE" прошла акция "Кто проливает свет на расследование случаев насильственных исчезновений".

Издание "Крым.Реалии" указывает, это уже 31-я ежемесячная акция на которой активисты общественной инициативы "КрымSOS" требуют от России расследовать дела пропавших в аннексированном Крыму.

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

После аннексии Крыма на территории полуострова участились случаи похищения людей, преимущественно из числа крымских татар. При этом в крымском управлении Следкома России утверждают, что "массовых исчезновений крымских татар на полуострове нет".

По подсчетам активистов, с момента аннексии Крыма Россией пропали 44 крымчанина, 16 – до сих пор считаются пропавшими без вести, 6 – были найдены мертвыми, еще двое – находятся в местах лишения свободы.

Фото: Lb.ua

По данным Меджлиса крымскотатарского народа, только в 2018 году шесть человек стали жертвами оккупационного режима в Крыму. В соответствии с международным правом полную ответственность за происходящее на оккупированных территориях несет страна-оккупант. В случае с Крымом это Россия.

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua