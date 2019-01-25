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Порошенко утвердил засекреченные итоги военного положения в Украине

Президент ввел в действие решение СНБО от 26 декабря.

Порошенко утвердил засекреченные итоги военного положения в Украине
Фото: пресс-служба президента

Президент Петр Порошенко 25 января подписал указ №17/2019, которым вводится в силу решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) от 26 декабря 2018 года "Об итогах введения военного положения в Украине".

Решение СНБО засекречено, говорится в указе на сайте президента.

Напомним, военное положение вводилось с 26 ноября по 26 декабря в Винницкой, Донецкой, Запорожской, Луганской, Николаевской, Одесской, Сумской, Харьковской, Херсонской и Черниговской областях, а также во внутренних водах Азово-Керченской акватории.

Решение было принято в связи с актом вооруженной агрессии России в районе Керченского пролива и угрозой масштабного вторжения на фоне оккупации Крыма и части Донецкой и Луганской областей.

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