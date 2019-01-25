"Этого не будет. Я отказываюсь принимать участие в этом фарсе".

Лидер партии "Национальный корпус" Андрей Билецкий решил не баллотироваться в президенты на выборах 31 марта.

"От нас много кто ожидал, что мы возьмем десяток миллионов долларов у богатого дяди, вбухаем их в рекламу - ТВ-рекламу, борды - получим свои проценты и счастливые разъедемся по домам... Но этого не будет. Я отказываюсь принимать участие в этом фарсе", - сказал Билецкий в ходе своего выступления на съезде "Нацкорпуса" в пятницу в Киеве, пишет "Интерфакс-Украина".

В то же время он заявил, что "Национальный корпус" собирается участвовать в выборах в Верховную Раду осенью 2019 года.

"Мы ставим перед собой амбициозное практическое задание: мы собираемся довести численность нашего актива до 50 тыс. человек... Мы собираемся получить и должны получить - и ставим перед собой такое задание - получить мощную фракцию в 2019 году в украинском парламенте", - добавил политик.

На III съезде "Национального корпуса" утвердили новую редакцию устава партии, избрали первым заместителем главы партии Родиона Кудряшова, а Билецкого назначили главой Высшего совета партии. Также был утвержден новый состав Высшего совета партии и новый состав Контрольно-ревизионной комиссии партии, которую возглавила Катерина Прохоренко.

Напомним, что без Билецкого единственным кандидатом от националистов станет Руслан Кошулинский, которого выдвинула "Свобода" и поддержали ряд других организаций.