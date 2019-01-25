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В деле Каськива зачитали обвинительный акт по делу о растрате 7,46 млн гривен

Суд продолжит рассмотрение дела 1 февраля.

В деле Каськива зачитали обвинительный акт по делу о растрате 7,46 млн гривен
Владислав Каськив
Фото: Макс Левин

В Шевченковском суде Киев 25 января заслушали обвинительный акт по делу экс-главы Госинвестпроекта Владислава Каськива.

Об этом сообщает "Судебный репортер".

Прокурор Генпрокуратуры Василий Мальованый читал обвинительное в кратком изложении. Из документа следует, что Каськиву инкриминируют растрату 7,46 млн гривен государственных средств при закупке рекламы для Госинвестпроекта у ООО "Глория", а также служебный подлог - утверждение актов выполненных работ, которые были основанием для пересчета денег.

"Достоверно зная, что промежуточные акты договора закупки услуг за госсредства поддельные, а работы ООО «Глория» о размещении информации об инвестиционной привлекательности Украины в отечественных СМИ не выполнены, утвердил промежуточные акты ... После чего Госинвестпроект перечислил денежные средства", - зачитал прокурор.

Каськив с адвокатом
Фото: sud-report.org.ua
Каськив с адвокатом

В обвинении также говорится, что Каськив действовал в сговоре с неустановленными лицами.

Гражданский иск по делу не запрашивается, пострадавших нет. Еще на стадии досудебного следствия Каськив возместил 7,46 млн гривен, а также он подал иск  к ооо "Глория" и в августе 2018 суд обязал компанию компенсировать ему указанную сумму.

Суд решил сначала исследовать письменные доказательства и допросить свидетелей, затем исследовать доказательства и послушать свидетелей защиты, а в конце допросить обвиняемого. Вину Каськив не признает и показания хочет давать в конце.

У Каськива двое адвокатов - Виктор Ермолаев и Ярослав Толкачев. Защита уже подал ходатайство о вызове четырех свидетелей, а также судебного эксперта.

Суд продолжит рассмотрение дела 1 февраля. Ране генпрокурор Юрий Луценко предположил, что Каськиву могут назначить условное наказание.

Напомним, Каськив с 23 декабря 2010 по 15 марта 2014 был председателем Госагентства по инвестициям и управлению национальными проектами. По данным МВД, под руководством Каськива Госинвестпроект "распилил" несколько сотен миллионов гривен.

Каськиву предъявили подозрение по ч.5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества) и ч.2 ст. 366 (служебный подлог) Уголовного кодекса в рамках рассмотрения дела о хищении государственных средств в 2012-2013 годах на 7,5 млн гривен по заключенному Каськивым договору об оказании рекламных услуг.

1 ноября 2016 года Панама экстрадировала Каськива в Украину.

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