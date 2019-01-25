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​НАБУ сообщило о подозрении по делу о хищении 93,27 млн гривен "Укрзализныци" двум помощникам депутата

Число подозреваемых увеличилось до восьми человек.

​НАБУ сообщило о подозрении по делу о хищении 93,27 млн гривен "Укрзализныци" двум помощникам депутата
"Укрзализныця"
Фото: 112.ua

Национальное антикоррупционное бюро сообщило о подозрении помощнику одного из народных депутатов Украины, бывшему чиновнику ПАО "Укрзализныця", по делу о хищении 93,27 млн гривен.

Об этом сообщается на сайте НАБУ.

По версии следствия, это лицо является организатором коррупционной схемы и ее исполнителем. Действия подозреваемого квалифицированы по ч.3 ст.27 ч.2 ст.28 ч.1 ст.205 и ч.ч. 2,3 ст.27 ч.5 ст.191 Уголовного кодекса.

Отмечается, что в ходе расследования были получены сведения, что лицо, которое подозревают в совершении особо тяжкого преступления, скрывается от следствия, 23 января его объявили в розыск.

"Таким образом, общее количество подозреваемых в уголовном производстве по факту завладения 93,27 млн грн ПАО «Укрзализныця» составляет восемь человек, из которых двое являются помощниками одного из народных депутатов", - отметили в НАБУ.

Напоминаем, ранее детективы НАБУ сообщили семерым людям о подозрении в завладении более 93 млн грн "Укрзализныци". Среди причастных к совершению преступления - должностные лица предприятия-производителя стрелочной продукции, должностные лица Филиалы Центр обеспечения производства ПАО "Украинская железная дорога".

Расследование было начато в июне 2017 года.

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