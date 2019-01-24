Тимошенко обсудила с главой ОБСЕ ситуацию на Донбассе

Шла речь и о "состоянии соблюдения прав и свобод человека".

В рамках участия в мероприятиях Всемирного экономического форума в Давосе лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко провела встречу с вице-премьер-министром и министром иностранных дел Словакии, действующим председателем ОБСЕ Мирославом Лайчаком.

Как сообщила пресс-служба Тимошенко, стороны обсудили вопросы безопасности в Украине, уделив особое внимание ситуации на Донбассе и в аннексирована Крыму.

Отдельно речь шла о состоянии соблюдения прав и свобод человека, в частности внутренне перемещенных лиц и граждан Украины, которые остались на временно оккупированной части территории Донбасса и в Крыму.

Во встрече также принимал участие заместитель председателя партии "Батькивщина", председатель Комитета ВРУ по правам человека Григорий Немыря.