Егор Божок: «В РФ есть решение окончательно «закрыть украинский вопрос» в 2019-м»
Егор Божок: «В РФ есть решение окончательно «закрыть украинский вопрос» в 2019-м»
«Желтые жилеты» меняют тактику: от уличных протестов до раскачивания системы
«Желтые жилеты» меняют тактику: от уличных протестов до раскачивания системы
Суд признал надлежащими доказательства вины Януковича (обновлено)
Суд признал надлежащими доказательства вины Януковича (обновлено)
В Украину заходит новый стратегический инвестор Total Eren, - Порошенко
В Украину заходит новый стратегический инвестор Total Eren, - Порошенко
Курильские уроки для Киева
Курильские уроки для Киева
ПАСЕ признала захваченных Россией украинских моряков военнопленными
ПАСЕ признала захваченных Россией украинских моряков военнопленными
У украинской делегации в ПАСЕ произошел конфликт с российской пропагандисткой Скабеевой
У украинской делегации в ПАСЕ произошел конфликт с российской пропагандисткой Скабеевой
Техосмотры автомобилей будут подтверждаться маячками на ветровом стекле
Техосмотры автомобилей будут подтверждаться маячками на ветровом стекле
Вакарчук презентовал новый альбом «Я в деле»
Вакарчук презентовал новый альбом «Я в деле»
ГлавнаяПолитика

Тимошенко обсудила с главой ОБСЕ ситуацию на Донбассе

Шла речь и о "состоянии соблюдения прав и свобод человека".

Тимошенко обсудила с главой ОБСЕ ситуацию на Донбассе
Юлия Тимошенко, Мирослав Лайчак, Григорий Немыря
Фото: ba.org.ua

В рамках участия в мероприятиях Всемирного экономического форума в Давосе лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко провела встречу с вице-премьер-министром и министром иностранных дел Словакии, действующим председателем ОБСЕ Мирославом Лайчаком.

Как сообщила пресс-служба Тимошенко, стороны обсудили вопросы безопасности в Украине, уделив особое внимание ситуации на Донбассе и в аннексирована Крыму.

Отдельно речь шла о состоянии соблюдения прав и свобод человека, в частности внутренне перемещенных лиц и граждан Украины, которые остались на временно оккупированной части территории Донбасса и в Крыму.

Во встрече также принимал участие заместитель председателя партии "Батькивщина", председатель Комитета ВРУ по правам человека Григорий Немыря.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы: ,
Новости по теме:

Читайте также