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Порошенко призвал Красный Крест помочь в освобождении заключенных в РФ украинцев

Глава государства провел встречу с президентом Международного комитета Красного Креста Петером Маурером.

Порошенко призвал Красный Крест помочь в освобождении заключенных в РФ украинцев
Фото: пресс-служба президента

Президент Украины Петр Порошенко призвал Международный комитет Красного Креста усилить действия для освобождения удерживаемых по политическим мотивам в России и Крыму заключенных, включая Олега Сенцова, Владимира Балуха, Романа Сущенко.

Об этом сообщает пресс-служба украинского президента по результатам встречи главы государства с президентом Международного комитета Красного Креста Петером Маурером.

"Стороны скоординировали дальнейшие шаги в вопросе освобождения украинских моряков, которые были захвачены Россией в результате очередного акта агрессии 25 ноября и в соответствии с международного гуманитарного права имеют статус военнопленных", – говорится в сообщении.

Также Порошенко обратился к главе Международного комитета Красного Креста с просьбой "принять все возможные меры для соблюдения Россией прав и свобод украинских военнослужащих, которые гарантированы международным правом".

По данным МИД, в РФ по политическим мотивам незаконно удерживают 30 граждан Украины, и еще 40 - в оккупированном Крыму.

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