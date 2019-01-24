Шесть кандидатов исключили из конкурса в Антикоррупционный суд, двое отказались сами

28 января рассмотрят еще две кандидатуры.

На предпоследнем заседании Общественного совета международных экспертов и Высшей квалификационной комиссии судей 6 кандидатов исключили из конкурса в Высший антикоррупционный суд, двое - отказались от участия сами.

Еще одного кандидата оставили в конкурсе, сообщает Центр противодействия коррупции.

"Из конкурса исключили Олесю Ковтуненко, Юрия Крутия, Татьяну Круценко, Андрея Сало, Сергея Федяева и Андрея Яковенко. Руслан Бондарчук и Марьян Головчак сами отказались от дальнейшего участия в конкурсе и не пришли на совместное заседание. Продолжает участие в конкурсе кандидат Владимир Воронько", - говорится в сообщении.

По итогам пяти совместных заседаний ВККС и ОСМЭ из конкурса выбыли 40 кандидатов, продолжили участие - 7.

Последнее совместное заседание ВККС и ОСМЭ состоится 28 января касательно еще двух кандидатов.