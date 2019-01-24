Порошенко заявил о твердой позиции по поддержке Украины на всех встречах в Давосе

В течение двух дней его визита прошло около 20 официальных встреч.

Украинская сторона получила твердую позицию поддержки на встречах в ходе Всемирного экономического форума в Давосе.

Об этом Президент Петр Порошенко заявил в интервью телеканалу "Украина", сообщает пресс-служба главы государства.

Президент отметил что в течение двух дней визита в Давосе прошло около 20 его официальных встреч. В частности, состоялись содержательные переговоры с канцлером Германии Ангелой Меркель, заместителем председателя Китайской Народной Республики Ван Цишанем, генеральным секретарем ООН Антониу Гутеррешем, новоизбранным президентом Бразилии Жаиром Болсонаро, президентом Польши Анджеем Дудой, президентом Литвы Далей Грибаускайте.

"Мы пользуемся тем, что здесь очень плотный график - переговоры идут по 15-20 минут - не более, но их количество достаточно большое. И везде у нас твердая позиция по поддержке Украины. Спасибо нашим международным партнерам, которые демонстрируют такую поддержку, демонстрируют позицию защиты украинцев", - подчеркнул глава государства.

Порошенко рассказал о некоторых деталях встречи с Меркель по предотвращению вмешательства РФ в выборы: "Речь идет о кибербезопасности. Это говорится, в том числе об обмене данными".

В то же время он подчеркнул, что не может раскрывать содержание договоренностей по спецслужбам и всем механизмам обеспечения кибербезопасности. "Очевидно, что детали этих договоренностей мы раскрывать не будем", - подчеркнул Президент.

Глава государства напомнил, что по украинской инициативе был создан трастовый фонд НАТО по кибербезопасности, а также конкретные двусторонние соглашения, начиная с США и Великобритании и заканчивая Германией.

"На сегодняшний день очень важно, что и США, и ЕС, и Канада воспринимают это как реальную угрозу. Речь не идет о помощи Украине, речь идет об объединении усилий для защиты демократии во всем мире. Потому что Россия пытается использовать демократические инструменты и механизмы, чтобы подорвать демократию изнутри. Конечно, мы будем защищать государство, в том числе и от таких гибридных угроз России", - подчеркнул он.

Напомним, Президент Петр Порошенко 23-24 января находится с рабочим визитом в Давосе (Швейцария), где проходит Всемирный экономический форум.