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НАБУ закрыло дело о незаконном обогащении нардепа Мороко на 40 млн гривен, - СМИ

Дело закрыто в связи с отсутствием состава преступления.

НАБУ закрыло дело о незаконном обогащении нардепа Мороко на 40 млн гривен, - СМИ
Фото: Сергей Нужненко

Национальное антикоррупционное бюро закрыло уголовное производство по факту возможного незаконного обогащения депутата Верховной Рады Юрия Мороко (фракция "Оппозиционный блок") на 40 млн гривен.

Об этом сообщают Українські Новини со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Дело расследовалось с марта 2018 года и было закрыто 26 декабря. Расследование проводилось по части 3 статьи 368-2 Уголовного кодекса.

Согласно материалам дела, Мороко в период 2015-2016 годов приобрел в собственность активы в виде денежных средств в сумме более 8 млн гривен, законность основания приобретения которых не подтверждены доказательствами, которые разместил в Приватбанке, ВТБ банке, ПУМБ, Укрсиббанке, а также одолжил (дал заем) неустановленным лицам.

Кроме того, в этот же период Мороко передал своей жене 33 млн гривен, законность основания приобретения которых не подтверждены доказательствами, которые были размещены в банковских учреждениях.

Дело закрыто в связи с установлением в его действиях отсутствия состава уголовного преступления.

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