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Служба внешней разведки проверяет российское гражданство Новинского

Глава СВР убежден, что для обращения в суд должны быть 200% основания.

Служба внешней разведки проверяет российское гражданство Новинского
Фото: Макс Требухов

Служба внешней разведки проводит проверку наличия российского паспорта у народного депутат от "Оппозиционного блока" Вадима Новинского. Об этом рассказал глава СВР Егор Божок в интервью LB.ua.

"Вопрос по российскому паспорту Новинского в работе. Но учитывая, какие силы, средства и ресурсы стоят за этим человеком... Перед тем, как пойти в суд украинская сторона должна будет на 200% уверенна, что есть железобетонные основания", - ответил глава ведомства.

При этом он напомнил об изъянах украинского законодательства, которым двойное гражданство запрещено, но наказание за его наличие не предусмотрено.

"Я считаю, что это была «закладка», которую в украинское законодательство внедрили еще давно, а вот сейчас все проявляется. Но как человек, достаточно давно находящийся на госслужбе, могу ответственно сказать: бОльшей политической воли вычистить ту, как недавно выразился Андрей Парубий, «нечисть», чем сейчас, не было никогда. Я говорю серьезно, хотите верьте, хотите нет. История нас рассудит", - резюмировал Божок.

Напомним, Вадим Новинский получил украинское гражданство в 2012 году, однако еще в 2015 году нардеп Татьяна Чорновол заявила, что Новинский из российского гражданства не вышел.

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