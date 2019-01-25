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Зеленский подал документы в Центризбирком

ЦИК уже зарегистрировал 13 кандидатов в президенты, а шестерым - отказал.

Зеленский подал документы в Центризбирком
Владимир Зеленский
Фото: пресс-служба Владимира Зеленского

Руководитель студии "Квартал 95" Владимир Зеленский просит Центральную избирательную комиссию зарегистрировать его кандидатом в Президенты на выборы 31 марта.

Он начал подавать документы в пятницу, 25 января, в 11:00.

Зеленский был выдвинут партией "Слуга народа". ЦИК должен зарегистрировать его или отказать в регистрации в течение 5 дней.

Зеленский - 35-й подавший документы на регистрацию. ЦИК уже зарегистрировал 13 кандидатов, а шестерым - отказал. Прием документов на регистрацию завершится 3 февраля.

Фото: пресс-служба Владимира Зеленского

Напомним, на съезде 21 января партия "Слуга народа" выдвинула Зеленского кандидатом в президенты. Зеленский - один из лидеров соцопросов, его рейтинг по состоянию на начало декабря находится в районе 9-10%. О своем выдвижении Зеленский заявил в своем видеообращении, опубликованном в последние минуты 2018 года.

Журналисты нашли у Зеленского три работающие российские компании, которые занимаются производством кино-, видеофильмов и телевизионных программ: "Вайсберг Пикчерс", "Платинумфильм" и "Грин Филмс". Основателем всех трех является кипрская компания Green Family LTD. Эта же компания является соучредителем ООО "Квартал 95" в Украине, а ее конечными бенефициарами указаны Владимир Зеленский, его бизнес-партнеры Андрей Яковлев, Борис и Сергей Шефиры и соратник Игоря Коломойского Тимур Миндич.

В 2017 году "Грин филмс" получила от Минкульта РФ 35 млн рублей (более 0,5 млн долларов США). После того как это стало известно, Зеленский заявил, что уже написал заявление о выходе из состава акционеров кипрской компании Green Family LTD, владеющей кинофирмой на территории России.

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Источник: "Украинские новости"
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