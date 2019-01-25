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Тарута подал документы для регистрации кандидатом в президенты

Депутат Верховной Рады баллотируется от партии "Основа".

Тарута подал документы для регистрации кандидатом в президенты
Фото: Макс Требухов

Депутат Верховной Рады Сергей Тарута в пятницу подал документы в Центральную избирательную комиссию для регистрации кандидатом в президенты от политической партии "Основа". Она выдвинула его на съезде 18 января.

Об этом сообщило агентство "Интерфакс-Украина" со ссылкой на пресс-службу ЦИК.

Тарута родился в 1955 году в Донецкой области, закончил Ждановский металлургический институт и работал на местном заводе "Азовсталь".

После обретения Украиной независимости ушел в частный бизнес и с 1995 года возглавил корпорацию "ИСД".

В 2014 году пришел в политику, возглавив Донецкую областную государственную администрацию, а в конце того же года прошел в Верховную Раду по округу №58 в Донецкой области.

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