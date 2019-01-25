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Логвинский переизбран вице-президентом ПАСЕ

Такое решение принял юридический комитет Ассамблеи.

Логвинский переизбран вице-президентом ПАСЕ
Георгий Логвинский
Фото: facebook/Георгий Логвинский

Депутат Верховной рады Георгий Логвинский избран вице-президентом Парламентской ассамблеи Совета Европы.

Об этом он сообщил в Фейсбуке.

Такое решение принял юридический комитет ПАСЕ.

"Ещё один подарок преподнесла эта сессия. Юридический комитет ПАСЕ избрал меня вице-президентом. Это большая честь - представлять Украину на такой высокой должности. Спасибо всем друзьям, которые все это время меня поддерживают. 47 стран Совета Европы - это большое сообщество и я буду стараться с гордостью защищать интересы Украины и права человека", - написал Логвинский.

Напомним, в апреле 2017 года Логвинский заявил о намерениях претендовать на пост президента ПАСЕ.

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