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Замглавы одной из прокуратур в Киевской области задержана за взятки

Женщина взяла под "крышу" владельца АГЗС.

Фото: ssu.gov.ua

Сотрудники СБУ вместе с генеральной инспекцией Генеральной прокуратуры задержали за систематическое получение взяток заместительницу руководителя одной из городских прокуратур Киевской области.

Пресс-служба СБУ утверждает, что она наладила механизм получения денег от частного предпринимателя. За это она обещала ему не принимать никаких мер реагирования относительно незаконной торговли газом.

За это она потребовала разовую таксу в размере 3 тысяч долларов и ежемесячный откат в размере 10 тысяч гривен. Во время получения очередного транша взятки ее задержали с поличным.

Фото: ssu.gov.ua

Фото: ssu.gov.ua

В рамках уголовного производства по ч.3 ст.368 Уголовного кодекса проверяется информация о причастности к незаконным действиям начальника этой прокуратуры.

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