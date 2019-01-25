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Экс-глава СБУ Смешко подал документы в ЦИК

Смешко баллотирутся в порядке самовыдвижения.

Экс-глава СБУ Смешко подал документы в ЦИК
Игорь Смешко
Фото: 2000.ua

Бывший председатель Службы безопасности Украины Игорь Смешко, который возглавлял спецслужбу в 2003-2005 году, подал документы для регистрации кандидатом в президенты на выборах 31 марта.

Об этом сообщила пресс-служба ЦИК.

Смешко баллотирутся в порядке самовыдвижения. Он стал уже третьим человеком за сегодня, подавшим документы в Центризбирком. Также это сделали депутат Верховной Рады Сергей Тарута и шоумен Владимир Зеленский.

Смешко родился в 1955 году. Закончил военное училище в Киеве, после чего проходил службу линейных частях зенитно-ракетных войск ПВО Вооруженных Сил СССР.

После обретения независимости Украиной занимал разные высокие должности, в том числе был начальником Главного управления разведки Минобороны Украины (1997-2000), заместителем секретаря СНБО (2002-2003), главой СБУ (2003-2005).

7 октября 2014 года президент Украины Петр Порошенко назначил Игоря Смешко своим советником и главой Комитета по вопросам разведки при президенте Украины. Указом от 30 января 2015 года Комитет по вопросам разведки был ликвидирован, а Смешко - уволен с должности его главы.

12 марта 2015 года Смешко был уволен с должности советника президента и назначен внештатным советником главы государства.

Всего комиссия получила документы от 37 претендентов. 13 кандидатов Центриизбирком уже зарегистрировал, шестерым отказал.

Прием документов на регистрацию завершится 3 февраля.

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Источник: "Українські новини"
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