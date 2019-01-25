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СЕТАМ третий раз выставило на продажу арестованное судно "Норд" со скидкой 20% от начальной цены

Покупателя не могут найти уже почти три месяца.

СЕТАМ третий раз выставило на продажу арестованное судно "Норд" со скидкой 20% от начальной цены
Фото: minjust.gov.ua

Государственное предприятие СЕТАМ снизило цену на арестованное судно "Норд" на 20% от начальной цены до 1,36 млн гривен и 25 января третий раз выставило его на продажу.

Об этом говорится на сайте Министерства юстиции.

Предыдущие торги не состоялись, поскольку ни один из зарегистрированных участников не уплатил гарантийный взнос для участия в торгах. Согласно законодательству, судно выставлено на следующий аукцион с понижением цены.

Судно построено в 1989 году в городе Азов Ростовской области РФ. В свое время в связи с аннексией Крыма судно было незаконно захвачено Российской Федерацией. Впоследствии судно было арестовано украинскими властями и передано Национальному агентству по выявлению, розыску и управлению коррупционными активами.

Проведя соответствующие меры обеспечения сохранности этого имущества на время уголовного производства, стало понятно, что затраты на хранение и содержание судна являются слишком большими. Поэтому судно решили продать.

Торги 7 ноября и 26 декабря не состоялись из-за отсутствия покупателя.

Напомним, 25 марта Госпогранслужба Украины задержала в акватории Азовского моря рыболовецкое судно "Норд" под флагом России. 6 апреля суд взял под стражу капитана судна "Норд" Владимира Горбенко, а 11 апреля ему сообщили о подозрении за незаконный рыбный промысел. Дело рассматривается в Оболонском районном суде Киева.

Остальных моряков с "Норда" отпустили в Крым.

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