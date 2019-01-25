ЦИК зарегистрировал шесть новых кандидатов в президенты, в том числе Тимошенко и Ляшко

Центральная избирательная комиссия в пятницу, 25 января, зарегистрировала шесть новых кандидатов в президенты.

Среди них - Юлия Тимошенко ("Батькивщина"), Олег Ляшко ("Радикальная партия"), Александр Вилкул ("Оппозиционный блок - Партия мира и развития"), Александр Мороз ("Социалистическая партия Александра Мороза"), Дмитрия Добродомова ("Народный контроль"), Аркадия Корнацкого (самовыдвижение).

Всем шести кандидатам разрешено вести предвыборную агитацию с 26 января до 24:00 29 марта.

Мнения членов ЦИКа относительно возможности рассмотрения в пятницу вопроса регистрации Ильи Кивы, бывшего советника министра внутренних дел Арсена Авакова и экс-руководителя департамента противодействия наркопреступности Национальной полиции, разделились. Данный вопрос было решено рассмотреть отдельно позже в пятницу после исчерпания повестки дня заседания.

Всего на выборы уже зарегистрированы 19 кандидатов. Прием документов на регистрацию завершится 3 февраля.

До 7 марта включительно зарегистрированные кандидаты смогут официально отказаться от баллотирования.

Другими кандидатами в президенты являются: