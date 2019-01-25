В Украину заходит новый стратегический инвестор Total Eren, - Порошенко
В Украину заходит новый стратегический инвестор Total Eren, - Порошенко
У украинской делегации в ПАСЕ произошел конфликт с российской пропагандисткой Скабеевой
У украинской делегации в ПАСЕ произошел конфликт с российской пропагандисткой Скабеевой
Суд признал надлежащими доказательства вины Януковича (обновлено)
Суд признал надлежащими доказательства вины Януковича (обновлено)
«Желтые жилеты» меняют тактику: от уличных протестов до раскачивания системы
«Желтые жилеты» меняют тактику: от уличных протестов до раскачивания системы
Егор Божок: «В РФ есть решение окончательно «закрыть украинский вопрос» в 2019-м»
Егор Божок: «В РФ есть решение окончательно «закрыть украинский вопрос» в 2019-м»
Курильские уроки для Киева
Курильские уроки для Киева
Техосмотры автомобилей будут подтверждаться маячками на ветровом стекле
Техосмотры автомобилей будут подтверждаться маячками на ветровом стекле
ПАСЕ признала захваченных Россией украинских моряков военнопленными
ПАСЕ признала захваченных Россией украинских моряков военнопленными
Вакарчук презентовал новый альбом «Я в деле»
Вакарчук презентовал новый альбом «Я в деле»
ГлавнаяПолитика

ЦИК зарегистрировал шесть новых кандидатов в президенты, в том числе Тимошенко и Ляшко

Кандидатами стали Мороз, Добродомов, Вилкул и Корнацкий.

ЦИК зарегистрировал шесть новых кандидатов в президенты, в том числе Тимошенко и Ляшко
Фото: Lb.ua

Центральная избирательная комиссия в пятницу, 25 января, зарегистрировала шесть новых кандидатов в президенты.

Среди них - Юлия Тимошенко ("Батькивщина"), Олег Ляшко ("Радикальная партия"), Александр Вилкул ("Оппозиционный блок - Партия мира и развития"), Александр Мороз ("Социалистическая партия Александра Мороза"), Дмитрия Добродомова ("Народный контроль"), Аркадия Корнацкого (самовыдвижение).

Всем шести кандидатам разрешено вести предвыборную агитацию с 26 января до 24:00 29 марта.

Мнения членов ЦИКа относительно возможности рассмотрения в пятницу вопроса регистрации Ильи Кивы, бывшего советника министра внутренних дел Арсена Авакова и экс-руководителя департамента противодействия наркопреступности Национальной полиции, разделились. Данный вопрос было решено рассмотреть отдельно позже в пятницу после исчерпания повестки дня заседания.

Всего на выборы уже зарегистрированы 19 кандидатов. Прием документов на регистрацию завершится 3 февраля.

До 7 марта включительно зарегистрированные кандидаты смогут официально отказаться от баллотирования.

Другими кандидатами в президенты являются:

  1. Балашов Геннадий, партия "5.10"
  2. Богомолец Ольга, самовыдвиженка
  3. Бойко Юрий, самовыдвиженец
  4. Гриценко Анатолий, партия "Гражданская позиция"
  5. Каплин Сергей, Социал-демократическая партия
  6. Куприй Виталий, самовыдвиженец
  7. Мураев Евгений, партия "Наши"
  8. Наливайченко Валентин, партия "Общественно-политическое движение Валентина Наливайченко "Справедливость"
  9. Насиров Роман, самовыдвиженец
  10. Садовой Андрей, партия "Самопомощь"
  11. Скоцик Виталий, самовыдвиженец
  12. Шевченко Александр, партия "Укроп"
  13. Шевченко Игорь, самовыдвиженец
Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Источник: "Українські новини"
Темы: , , , , , ,
Новости по теме:

Читайте также