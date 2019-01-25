ЦИК зарегистрировал шесть новых кандидатов в президенты, в том числе Тимошенко и Ляшко

Центральная избирательная комиссия в пятницу, 25 января, зарегистрировала шесть новых кандидатов в президенты.
Среди них - Юлия Тимошенко ("Батькивщина"), Олег Ляшко ("Радикальная партия"), Александр Вилкул ("Оппозиционный блок - Партия мира и развития"), Александр Мороз ("Социалистическая партия Александра Мороза"), Дмитрия Добродомова ("Народный контроль"), Аркадия Корнацкого (самовыдвижение).
Всем шести кандидатам разрешено вести предвыборную агитацию с 26 января до 24:00 29 марта.
Мнения членов ЦИКа относительно возможности рассмотрения в пятницу вопроса регистрации Ильи Кивы, бывшего советника министра внутренних дел Арсена Авакова и экс-руководителя департамента противодействия наркопреступности Национальной полиции, разделились. Данный вопрос было решено рассмотреть отдельно позже в пятницу после исчерпания повестки дня заседания.
Всего на выборы уже зарегистрированы 19 кандидатов. Прием документов на регистрацию завершится 3 февраля.
До 7 марта включительно зарегистрированные кандидаты смогут официально отказаться от баллотирования.
Другими кандидатами в президенты являются:
- Балашов Геннадий, партия "5.10"
- Богомолец Ольга, самовыдвиженка
- Бойко Юрий, самовыдвиженец
- Гриценко Анатолий, партия "Гражданская позиция"
- Каплин Сергей, Социал-демократическая партия
- Куприй Виталий, самовыдвиженец
- Мураев Евгений, партия "Наши"
- Наливайченко Валентин, партия "Общественно-политическое движение Валентина Наливайченко "Справедливость"
- Насиров Роман, самовыдвиженец
- Садовой Андрей, партия "Самопомощь"
- Скоцик Виталий, самовыдвиженец
- Шевченко Александр, партия "Укроп"
- Шевченко Игорь, самовыдвиженец