Саме над такими змінами ми працюємо у Фонді Східна Європа в межах швейцарсько-української Програми EGAP. Цифровізація державних послуг — один із ключових напрямів роботи. Ми допомагаємо змінювати складні адміністративні процеси так, щоб люди могли отримувати послуги простіше та без зайвих кроків.

На перший погляд, ці послуги дуже різні. Одні стосуються народження дитини, інші пов'язані зі шлюбом чи розлученням. Але за ними стоїть простий принцип: людина живе своє життя, а система непомітно закриває формальності.

За останні роки взаємодія українців із державою змінилася майже до невпізнаваності. У Дії можна зареєструвати народження дитини через єМалятко, одружитися онлайн, а тепер і подати заяву на розірвання шлюбу.

Фото: Дія Шлюб відтепер можна розірвати онлайн

Коли пара вирішує розійтися, саме рішення про розлучення — часто лише початок. Попереду ще купа практичних питань: що робити зі спільним майном і житлом, як переоформити документи, як розподілити фінанси та, якщо є діти, як домовитися про їхнє подальше життя.

У цей момент останнє, що потрібно людям, це додаткова бюрократія.

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Держава не може зробити розлучення легким. Але може зробити так, щоб його оформлення не було складнішим, ніж потрібно.

Саме тому в Дії запрацювала послуга розірвання шлюбу онлайн. Подружжя, яке взаємно погодилося на розлучення і не має спільних неповнолітніх дітей, тепер може пройти процедуру онлайн без візитів до органу державної реєстрації актів цивільного стану та паперових документів.

Як це працює

Раніше навіть у найпростішій ситуації, коли обоє з подружжя погоджувалися на розлучення і не мали спільних неповнолітніх дітей, потрібно було особисто звертатися до органу державної реєстрації актів цивільного стану. Подати заяву дистанційно було неможливо.

Тепер основну частину процедури можна пройти онлайн:

Один чи одна із подружжя подає заяву в Дії;

Друга чи другий отримує запит і підтверджує його;

після цього обоє підписують заяву Дія.Підписом;

система автоматично перевіряє дані в державних реєстрах, а спільна заява надходить до органу державної реєстрації актів цивільного стану.

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Можливість подати заяву онлайн не робить рішення про розлучення менш серйозним. Кількість паперів, черг чи особистих візитів до державної установи не визначає, наскільки відповідальним є рішення людини.

Можливість подати заяву онлайн не означає, що розлучення стає простішим рішенням чи відбувається миттєво. Цифровізація змінює спосіб отримання послуги, але не саму процедуру розірвання шлюбу, яка залишається чітко врегульованою законодавством.

За чинним законодавством, шлюб розривають через 30 днів після подання заяви. Цей термін дає кожному з подружжя час остаточно упевнитися у своєму рішенні.

Після подання заяви та її підписання в Дії процедура не завершується. Під час відеоконференції працівник ДРАЦС перевіряє дані обох із подружжя та ще раз запитує, чи справді вони обоє хочуть розірвати шлюб. Так держава переконується, що рішення кожного є особистим і добровільним.

Послуга доступна лише за взаємною згодою подружжя, яке не має спільних неповнолітніх дітей. Якщо такі діти є, розлучення відбувається через суд. У таких випадках потрібно врахувати інтереси дітей і вирішити питання їхнього подальшого виховання та утримання.

Важливо й те, що онлайн-розлучення не скасовує можливість звернутися особисто — цей варіант також залишається доступним.

Якщо подружжя має спільне майно, питання його поділу можна вирішувати окремо — за домовленістю або через суд. У цьому і є практичний сенс цифровізації: прибрати із процедури зайві кроки там, де це можливо.

Для України онлайн-розлучення — це питання доступності

Повномасштабна війна особливо гостро показала, наскільки важливою є доступність державних послуг.

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Мільйони людей були змушені змінити місце проживання. Частина українців перебуває за кордоном, військовослужбовці — на службі, сім'ї можуть жити в різних містах. Для багатьох звичайна поїздка до державної установи потребує окремого планування.

До цього додається воєнна реальність: повітряні тривоги, обстріли, перебої в роботі транспорту та постійна необхідність змінювати плани. Те, що в мирний час могло здаватися просто незручністю, сьогодні може стати реальною перешкодою для отримання послуги.

Тому можливість оформити державну послугу дистанційно — це питання доступу до держави незалежно від того, де людина перебуває і що відбувається навколо неї.

Саме тут цифрові послуги мають особливу цінність. Вони дають можливість взаємодіяти з державою тоді, коли фізична присутність у конкретному місці може бути складною або неможливою.

Хороший цифровий сервіс — той, про який не думаєш

Ми часто говоримо про цифровізацію через технології: електронні реєстри, цифрові підписи, автоматичні перевірки, застосунки.

Але людині не обов'язково розуміти, як саме працюють усі ці технології. Для неї важливо, щоб отримання послуги було простим і не вимагало зайвих дій.

Не потрібно їхати до установи. Не потрібно приносити документ, інформація з якого вже є в державному реєстрі. Не потрібно повторно вводити ті самі дані чи витрачати пів дня на те, що можна зробити дистанційно.

У роботі над цифровими послугами ми виходимо з простого принципу: людина має робити те, що може зробити лише вона — ухвалювати рішення і давати на них згоду. Усе інше, від перевірки даних до обміну інформацією між державними системами, має брати на себе держава.

Кожен зайвий візит до державної установи має свою ціну. Це може бути година в дорозі, втрачений робочий день, а разом із ним і частина доходу, витрати на транспорт або просто додатковий стрес.

Окремо кожен із цих кроків може здаватися дрібницею. Але саме з таких кроків складається щоденний досвід взаємодії людини з державою.

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Звісно, не кожну процедуру потрібно переводити онлайн лише тому, що це технічно можливо.

Важливо, чи справді новий сервіс полегшує проходження процедури, зберігаючи її зміст.

У випадку з онлайн-розірванням шлюбу відповідь — так. Люди самі ухвалюють рішення і підтверджують його. Держава перевіряє необхідні дані та бере на себе адміністративну частину процесу.

Цифровізація починається з потреб людини

Саме тому цифровізація не зводиться до створення нових сервісів. Передусім йдеться про те, щоб подивитися на державну процедуру з боку людини: що вона має зробити, які документи подати, скільки разів повторити ті самі дані, куди прийти і скільки чекати.

Там, де частину роботи може виконати система, її не має виконувати людина.

Хороша цифрова послуга не змушує розбиратися в тому, як працюють реєстри, електронні підписи чи внутрішні процедури різних установ. Технології залишаються у фоні, а людина отримує зрозумілий результат.

У складний момент життя держава не може змінити обставини, через які людина проходить. Але вона може не створювати додаткових труднощів там, де їх можна уникнути.

Сервіс «Розлучення Онлайн» у Дії розроблено Мінцифрою спільно з Міністерством юстиції України, Державним підприємством «Національні інформаційні системи», цифровим ДРАЦСом, Державною міграційною службою, АТ «Укрпошта» за підтримки Швейцарії в межах Програми EGAP, що виконується Фондом Східна Європа у партнерстві з Міністерством цифрової трансформації України.