Укрпошта приєдналася до сервісу "Шлюб онлайн" і доставлятиме свідоцтва про одруження до 48 країн

Укрпошта приєднується до оновленого державного сервісу "Шлюб онлайн 2.0" і забезпечуватиме міжнародну доставку свідоцтв про шлюб для українців за кордоном.
Про це повідомляється на сайті Укрпошти.
Зазначається, що це - пілотний проєкт у новому форматі, за результатами якого компанія визначить умови подальшого масштабування.
Географію послуги розширять у три етапи - до 48 країн Європи та світу. Інформацію про перелік напрямків, строки й вартість доставки оприлюднюватимуть у міру запуску кожного.
"Шлюб онлайн уже прибрав відстані для кохання, а тепер ми усуваємо їх і для отримання документів. Якщо люди одружуються дистанційно, вони не повинні їхати в Україну лише по свідоцтво. Відпрацюємо механізм і поступово будемо розширювати географію послуги", - зазначають в Укрпошті.
- У 2024 році в Україні запустили послугу онлайн-одруження через додаток "Дія". Процес триває близько 30 хвилин, свідоцтво одразу з’являється в застосунку, а паперова версія надходить поштою.