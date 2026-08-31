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Укрпошта приєдналася до сервісу "Шлюб онлайн" і доставлятиме свідоцтва про одруження до 48 країн

"Якщо люди одружуються дистанційно, вони не повинні їхати в Україну лише по свідоцтво".

Укрпошта приєдналася до сервісу "Шлюб онлайн" і доставлятиме свідоцтва про одруження до 48 країн
Ілюстративне фото
Фото: tsn.ua

Укрпошта приєднується до оновленого державного сервісу "Шлюб онлайн 2.0" і забезпечуватиме міжнародну доставку свідоцтв про шлюб для українців за кордоном.

Про це повідомляється на сайті Укрпошти

Зазначається, що це - пілотний проєкт у новому форматі, за результатами якого компанія визначить умови подальшого масштабування. 

Географію послуги розширять у три етапи - до 48 країн Європи та світу. Інформацію про перелік напрямків, строки й вартість доставки оприлюднюватимуть у міру запуску кожного. 

"Шлюб онлайн уже прибрав відстані для кохання, а тепер ми усуваємо їх і для отримання документів. Якщо люди одружуються дистанційно, вони не повинні їхати в Україну лише по свідоцтво. Відпрацюємо механізм і поступово будемо розширювати географію послуги", - зазначають в Укрпошті. 

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