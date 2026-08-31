Найбільше зниклих безвісти іноземців є з країн Центральної Азії та Південного Кавказу, повідомили у Координаційному штабі.

Ідентифіковано понад 28 тисяч іноземців із 135 країн світу, яких завербувала Москва

Зростає кількість звернень щодо пошуку іноземців, завербованих до лав російської армії, які зникли безвісти на війні проти України.

Про це повідомляє Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими.

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У 2024 році до проєкту “Хочу найти” надійшло лише 273 заявки щодо пошуку зниклих безвісти іноземців, які воювали у складі ЗС РФ. У 2025 році таких звернень було вже 6 465. А за сім місяців 2026 року додалося ще 4 491 заявок на пошук.

Найбільше зниклих безвісти іноземців з країн Центральної Азії та Південного Кавказу: Узбекистану, Казахстану, Азербайджану, Таджикистану, Вірменії та Киргизстану. Їхні родичі залишили понад 9 тисяч звернень.

Також в “Хочу найти” надійшло близько тисячі заявок на пошук зниклих безвісти громадян Білорусі, які воювали на боці Росії.

Окрім того, з січня 2026 року зростає кількість запитів щодо пошуку громадян Колумбії. Через проєкт родичі 213 колумбійців намагаються встановити долю своїх близьких.

В “Хочу найти” також звертаються громадяни Куби, Перу, Бразилії, Сальвадору, Еквадору та Панами. Більше сотні запитів щодо пошуку зниклих безвісти надійшло з африканських країн: Єгипту, Уганди, Кенії, Тунісу, Нігерії, Алжиру та інших.

Проєкт підтвердив перебування в українському полоні десятків громадян іноземних країн, які воювали в лавах армії окупантів і потрапили в полон. Їхні родичі, які отримали підтвердження полону, можуть звернутися до російської влади та своїх національних урядів із вимогою включити цих полонених до обміну на Захисників України, які перебувають у російському полоні.

Зазначається, що наведені цифри лише частково відображають масштаб вербування громадян інших країн до лав загарбницької армії. За даними “Хочу жить”, вдалося ідентифікувати понад 28 тисяч іноземців із 135 країн світу, яких завербувала Москва.

Сайт “Хочу найти” доступний зараз англійською, іспанською, французькою та арабською мовами.