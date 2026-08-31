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Генштаб підтвердив ураження РЛС, КШМ С-400 та складів ворога

Ступінь завданих збитків уточнюють. 

Генштаб підтвердив ураження РЛС, КШМ С-400 та складів ворога
російський зенітно-ракетний комплекс С-400 «Тріумф». ілюстративне фото
Фото: armyinform.com.ua

Протягом минулої доби та у ніч на 31 серпня 2026 року підрозділи Сил оборони України уразили низку військових цілей російських окупантів.

Про це пише Генштаб. 

Зокрема уражено радіолокаційну станцію противника у Деснянському Брянської області Росії.

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Також у районі Плоскобукреївки Брянської області РФ уражено командно-штабну машину зі складу зенітного ракетного комплексу С-400 «Тріумф». 

Оборонці поцілили і в вузол зв’язку підрозділу противника у Зімовному Бєлгородської області РФ та пункт управління БпЛА противника у районі Гуляйполя Запорізької області.

Серед іншого уражено склади матеріально-технічних засобів підрозділів противника у Кир-Байларі ( ТОТ АР Крим), Верхньокам’янці Луганської області та Попово-Лежачах Курської області РФ.

Ступінь завданих збитків уточнюється.

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