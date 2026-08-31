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Росіяни атакували шахту ДТЕК на Дніпропетровщині

Поранений працівник.

Росіяни атакували шахту ДТЕК на Дніпропетровщині
Фото: ДТЕК

У ніч на 31 серпня російська армія поранила працівника шахти ДТЕК на Дніпропетровщині. 

Про це розповіли у пресслужбі компанії. 

«Сьогодні вночі ворог атакував одну з шахт ДТЕК в Дніпропетровській області. Унаслідок удару працівник підприємства отримав поранення», – йдеться у повідомленні. 

На місці йому оперативно надали першу допомогу та доправили до медичного закладу, де він отримує необхідне лікування. Наразі стан пораненого стабільний.

  • 17 серпня ворожі безпілотники масовано атакували територію шахти ДТЕК Дніпропетровщини. Внаслідок обстрілу один працівник загинув, ще один отримав поранення.
  • У ніч проти 26 серпня на Дніпропетровщині російський безпілотник атакував автомобіль із працівниками шахт ДТЕК. Унаслідок удару загинули двоє шахтарів, які поверталися додому після зміни.
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