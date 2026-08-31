Росіяни атакували шахту ДТЕК на Дніпропетровщині

У ніч на 31 серпня російська армія поранила працівника шахти ДТЕК на Дніпропетровщині.
Про це розповіли у пресслужбі компанії.
«Сьогодні вночі ворог атакував одну з шахт ДТЕК в Дніпропетровській області. Унаслідок удару працівник підприємства отримав поранення», – йдеться у повідомленні.
На місці йому оперативно надали першу допомогу та доправили до медичного закладу, де він отримує необхідне лікування. Наразі стан пораненого стабільний.
- 17 серпня ворожі безпілотники масовано атакували територію шахти ДТЕК Дніпропетровщини. Внаслідок обстрілу один працівник загинув, ще один отримав поранення.
- У ніч проти 26 серпня на Дніпропетровщині російський безпілотник атакував автомобіль із працівниками шахт ДТЕК. Унаслідок удару загинули двоє шахтарів, які поверталися додому після зміни.