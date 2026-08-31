Росіяни атакували шахту ДТЕК на Дніпропетровщині

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У ніч на 31 серпня російська армія поранила працівника шахти ДТЕК на Дніпропетровщині.

Про це розповіли у пресслужбі компанії.

«Сьогодні вночі ворог атакував одну з шахт ДТЕК в Дніпропетровській області. Унаслідок удару працівник підприємства отримав поранення», – йдеться у повідомленні.

На місці йому оперативно надали першу допомогу та доправили до медичного закладу, де він отримує необхідне лікування. Наразі стан пораненого стабільний.