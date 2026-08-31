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Нещодавні російські удари знищили 12 мільйонів книжок в Україні

Понад 35 видавничих об’єктів за останні тижні зазнали атак.

Нещодавні російські удари знищили 12 мільйонів книжок в Україні
Росія нищить українські підручники
Фото: МОН

Через нещодавні російські атаки в Україні знищені 12 мільйонів книжок, і понад 35 видавничих обʼєктів постраждали. 

Про це пише ВВС. За даними «Української правди», це третина всіх книжок, надрукованих в Україні цього року.

Понад 35 видавничих об’єктів за останні тижні зазнали ударів.

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Але під загрозою опинилися не лише нові книжки. Нещодавно було атаковано київський букіністичний ринок «Почайна», внаслідок чого згоріли сотні окремих торгових яток.

Пошкоджень також зазнали музеї, художні галереї, кіностудії, бібліотеки та оперні театри.

У Києво-Печерській лаврі зокрема було пошкоджено золоті бані Успенського собору. Релігійні цінності встигли перемістити в безпечне місце, однак після атаки безпілотника загорілася значна частина даху.

Очікується, що ремонт коштуватиме $11,2 млн і триватиме два роки. На території Лаври також розташований Музей книги та друкарства України. ЮНЕСКО внесло комплекс до свого переліку у 1990 році, а у вересні 2023 року — до списку об’єктів світової спадщини, що перебувають під загрозою.

За словами міністерки культури України Тетяни Бережної, Росія атакувала понад 1900 об’єктів української культурної спадщини та понад 2000 культурних установ.

  • У липні Росія знищила понад 1,5 млн книг і продовжила воювати із ними у серпні. 
  • Наприкінці літа ворог влучив у склад, де зберігалися книги декількох видавництв. 
  • "Нова пошта" планує компенсувати збитки видавництвам і магазинам, чиї книги були знищені внаслідок російського удару по фулфілмент-центру та сортувальному депо компанії у Святопетрівському у ніч проти 28 серпня. 
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