​Стихійне лихо в Непалі: що відомо про долю 57 українців?
Фото​Стихійне лихо в Непалі: що відомо про долю 57 українців?
На Одещині знайшли мертвою 15-річну дівчину: поліція затримала 19-річного односельця
На Одещині знайшли мертвою 15-річну дівчину: поліція затримала 19-річного односельця
Прем'єр Албанії заявив про підтримку України попри заяву Зеленського щодо Косова
Прем'єр Албанії заявив про підтримку України попри заяву Зеленського щодо Косова
У Міноборони роз’яснили, як саме Євгенія Хмару звільнили з військової служби
У Міноборони роз’яснили, як саме Євгенія Хмару звільнили з військової служби
Суд дозволив Єрмаку їздити по областях після "одномоментного надходження низки листів" від командирів
Суд дозволив Єрмаку їздити по областях після "одномоментного надходження низки листів" від командирів
Росіяни атакували Україну балістикою та БПЛА: вибухи у Києві, Полтаві, Запоріжжі та Кривому Розі
Росіяни атакували Україну балістикою та БПЛА: вибухи у Києві, Полтаві, Запоріжжі та Кривому Розі
Україна звернулася до МСЕ з вимогою відключити нашу територію від зон обслуговування російської супутникової системи "Рассвет"
Україна звернулася до МСЕ з вимогою відключити нашу територію від зон обслуговування російської супутникової системи "Рассвет"
Посол Італії в Україні вручив найвищу державну нагороду двом українським діячам мистецтва
ФотоПосол Італії в Україні вручив найвищу державну нагороду двом українським діячам мистецтва
Мобілізаційний вік до 50–55: чи готова Рада до змін і що думають військові
Мобілізаційний вік до 50–55: чи готова Рада до змін і що думають військові
ГоловнаСуспільствоВійна

З 18-ї години Росія запустила по Україні 121 дрон

Захисники збили або подавили 96 засобів ураження. 

З 18-ї години Росія запустила по Україні 121 дрон

У ніч на 31 серпня, з 18:00, Росія атакувала українців однією керованою авіаційною ракетою Х-59 із повітряного простору над акваторією Чорного моря, а також 121 ударним БпЛА типу Shahed (здебільшого реактивними), «Гербера» та дронами-імітаторами типу «Пародія». Била з російських напярмків Орла, Курська, Міллерова, Приморсько-Ахтарська і окупованих Донецька і Криму.

Станом на 8:00, за попередньою інформацією Повітряних сил, знешкоджено 96 дронів на півночі, півдні, сході і центрі країни. Ракета цілі не досягла. 

Напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

«Зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника на 11 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 8 локаціях», – йдеться у повідомленні. 

Фото: Повітряні сили

З ночі 27 серпня Росія проводить фактично безперервний дроновий терор столичного регіону. За одну лише суботу ворог убив в Києві одну людину – дворічну дівчинку, поранив ще 12 людей. Днем раніше Росія вбила не менше 38 людей і ще понад 50 поранила ударом по селу Мила Київської області.

Реклама
Читайте також
Реклама
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies