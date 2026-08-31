З 18-ї години Росія запустила по Україні 121 дрон

У ніч на 31 серпня, з 18:00, Росія атакувала українців однією керованою авіаційною ракетою Х-59 із повітряного простору над акваторією Чорного моря, а також 121 ударним БпЛА типу Shahed (здебільшого реактивними), «Гербера» та дронами-імітаторами типу «Пародія». Била з російських напярмків Орла, Курська, Міллерова, Приморсько-Ахтарська і окупованих Донецька і Криму.

Станом на 8:00, за попередньою інформацією Повітряних сил, знешкоджено 96 дронів на півночі, півдні, сході і центрі країни. Ракета цілі не досягла.

Напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

«Зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника на 11 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 8 локаціях», – йдеться у повідомленні.

Фото: Повітряні сили

З ночі 27 серпня Росія проводить фактично безперервний дроновий терор столичного регіону. За одну лише суботу ворог убив в Києві одну людину – дворічну дівчинку, поранив ще 12 людей. Днем раніше Росія вбила не менше 38 людей і ще понад 50 поранила ударом по селу Мила Київської області.