У Дніпропетровській області російськими обстрілами поранена людина

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У Дніпропетровській області через російські атаки постраждала людина. Ворог понад 10 разів атакував чотири райони області безпілотниками, артилерією та авіабомбами.

Про це написав у телеграмі начальник ОВА Олександр Ганжа.

На Нікопольщині РФ била по Нікополю та Покровській громаді. Пошкоджена сонячна панель.

На Криворіжжі під обстрілом була Зеленодольська громада.

У Синельниківському районі потерпали Васильківська, Миколаївська, Петропавлівська громади. Пошкоджені приватні будинки, господарські споруди, авто, зупинка громадського транспорту.

У Павлоградському районі росіяни поцілили по Троїцький і Богданівській громадах. Виникли пожежі. Понівечене підприємство. Постраждав 38-річний чоловік. Він госпіталізований в стані середньої тяжкості.