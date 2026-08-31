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У Дніпропетровській області російськими обстрілами поранена людина

Від атаки РФ страждали 4 райони. 

У Дніпропетровській області російськими обстрілами поранена людина
Наслідки атаки, ілюстративне фото
Фото: ДСНС України Facebook

У Дніпропетровській області через російські атаки постраждала людина. Ворог понад 10 разів атакував чотири райони області безпілотниками, артилерією та авіабомбами.

Про це написав у телеграмі начальник ОВА Олександр Ганжа. 

На Нікопольщині РФ била по Нікополю та Покровській громаді. Пошкоджена сонячна панель.

На Криворіжжі під обстрілом була Зеленодольська громада. 

У Синельниківському районі потерпали Васильківська, Миколаївська, Петропавлівська громади. Пошкоджені приватні будинки, господарські споруди, авто, зупинка громадського транспорту.

У Павлоградському районі росіяни поцілили по Троїцький і Богданівській громадах. Виникли пожежі. Понівечене підприємство. Постраждав 38-річний чоловік. Він госпіталізований в стані середньої тяжкості.

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